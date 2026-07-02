عن تدخّل سوريا في لبنان لنزع سلاح "حزب الله"... ماذا قالت صحيفة أميركيّة؟

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ذكرت صحيفة "The New York Times"، أنّه "عندما هدد الصراع بين " " وإسرائيل بتقويض اتفاق السلام بين وإيران، طرح الرئيس الأميركيّ فكرة فاجأت الكثيرين في المنطقة، وهي أنّ يُمكن أن تساعد في كبح جماح الفصائل المسلّحة اللبنانيّة المدعومة من طهران".وقالت الصحيفة في مقال ترجمه " "، إنّ "مقترح ترامب أعاد إحياء ذكريات مريرة في ، الذي خضع لاحتلال الجيش السوري لحوالي ثلاثة عقود. كما أثار حيرة السوريين، إذ دأبت حكومتهم على التأكيد مراراً وتكراراً أنها لا ترغب في التدخل في شؤون جيرانها أو الانخراط في مزيد من الحروب".وفي هذا السياق، نفى الرئيس السوريّ أحمد بشدّة فكرة أنّ حكومته الحليفة للولايات المتحدة تستعدّ للتدخل عسكريّاً في لبنان.وأضافت "نيو يورك تايمز": "على مدى عقود في ظل نظام الأسد، كانت سوريا حليفاً وثيقاً لإيران، وبالتالي لـ"حزب الله". وقد شكلت البلاد المسار البري الذي استخدمته لتزويد "الحزب" بالأسلحة والأموال. وفي المقابل، أرسل "حزب الله" مقاتليه لمساعدة حكومة الأسد في قتال قوات المعارضة خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عاماً".وتابعت: "وجد "حزب الله" نفسه فجأة أمام خصومه الذين قاتلهم لسنوات في سوريا، وقد أصبحوا هم من يمسكون بزمام السلطة في دمشق. وهكذا، انقطع "الجسر البري" الذي يربط "الحزب" براعيته إيران، كما فقد أقوى حلفائه".وأشارت الصحيفة الأميركيّة، إلى أنّ " السورية اعتقلت أشخاصاً يُشتبه في ارتباطهم بـ "حزب الله"، وكثفت جهودها لمكافحة التهريب عبر الحدود، كما اتهمت جماعات مرتبطة بـ"الحزب" بالتخطيط لشن هجمات داخل الأراضي السورية".وبحسب الصحيفة، يرى محللون أنّ "تلك العداوة ربما ساهمت في تبلور فكرة لدى الدائرة المقربة من ترامب حول تدخل سوري في لبنان؛ وهي فكرة طرحها الرئيس الأميركيّ مراراً خلال الأسبوعين الماضيين مع تزايد استيائه من الحرب التي تشنها في لبنان".وقالت الصحيفة: "يُعد هذا الاقتراح أحدث مؤشر على ثقة ترامب في حكومة الشرع؛ فخلال العام الماضي، عملت الحكومة السورية على توطيد علاقاتها مع الولايات المتحدة، مما أثمر عن تخفيف العقوبات المفروضة عليها ونيل إشادة من ترامب. كما تتمتع الولايات المتحدة بعلاقات وثيقة مع لبنان، وتُعد مورداً رئيسياً للمساعدات العسكرية للبلاد".وفي هذا السياق، قالت لينا الخطيب الباحثة المختصة في شؤون وشمال أفريقيا في معهد "تشاتام هاوس" للأبحاث: "من المرجح أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على سوريا للانخراط في الشأن اللبناني، نظراً لأن الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت تنظر إلى لبنان وسوريا باعتبارهما جزءاً من ملف واحد يتعلق بمنطقة بلاد الشام، ولأنّ حكومتي كلا البلدين تعتمدان سياسياً على الولايات المتحدة".ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أنّ "التدخل السوري قد يوسع نفوذ دمشق في المنطقة، وبالتالي نفوذ حليفتها تركيا؛ وهو احتمال يرى المحللون أنه قد يثير قلق إسرائيل التي تعتبر تركيا خصماً لها. وحتى بالنسبة لسوريا، فإن فكرة خوض قتال ضدّ عدوّ قديم في لبنان المجاور لا تبدو مغرية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية لترسيخ سلطتها ونفوذها داخل حدودها".وأضافت: "بعد خروجها من صراع أهلي وحشيّ، لا تزال سوريا وقادتها يكافحون لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية، في ظلّ مجتمعٍ منقسمٍ على خطوط صدع عديدة، بما في ذلك الانقسامات الطائفية".وقالت الخطيب إنّ "دفع سوريا للتدخل في لبنان للمساعدة في نزع سلاح "حزب الله" يُعدّ وصفة لزعزعة الاستقرار في كلا البلدين. فإذا دخلت القوات السورية إلى لبنان، سيؤدي ذلك إلى تأجيج التوترات الطائفية في البلاد وتقويض سلطة الحكومة ".وأضافت أنّ "حزب الله" قد يحاول أيضاً الردّ عبر إثارة القلاقل داخل سوريا. حتى لو مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على سوريا، فإن آخر ما تريده دمشق هو الانشغال بحروب داخلية وخارجية في آن واحد، في وقت تعاني فيه الدولة السورية أصلاً من صعوبات في فرض سيطرتها الأمنية والعسكرية داخل أراضيها".