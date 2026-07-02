بعد خروجه من نفق.. إسرائيل قتلت عنصراً من "حزب الله" في علي الطاهر

🔻جيش الدفاع يقضي على مخرب من حزب الله بعد خروجه من بنية تحتية إرهابية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر



⭕️رصدت قوات وحدة إيغوز العاملة تحت قيادة الفرقة 36، في وقت سابق اليوم (الخميس)، مخربًا من منظمة حزب الله الإرهابية خرج من إحدى فتحات البنية التحتية الإرهابية تحت الأرض الواقعة… pic.twitter.com/01LIltepfq