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لبنان

جعجع بعد لقائه الشيباني: لبنان وسوريا جارتان شاء الطرفان أم أبيا

Lebanon 24
02-07-2026 | 11:21
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جعجع بعد لقائه الشيباني: لبنان وسوريا جارتان شاء الطرفان أم أبيا
جعجع بعد لقائه الشيباني: لبنان وسوريا جارتان شاء الطرفان أم أبيا photos 0
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أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بعد لقائه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أنّ هناك الكثير من التشويش للرأي العام في ما خصّ موضوع اتفاق الإطار في واشنطن، مشيراً إلى أنّ البعض يتحدّث عن "مسار إسلام أباد"، معتبراً أنّ هذا المسار "ما بيعمل شي للبنان"، بل هو فقط لإيران والولايات المتحدة.

وأضاف جعجع أنّ لبنان في ورطة كبيرة اليوم في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، وأنّ الخيار المطروح هو اتفاق الإطار، متوجّهاً إلى المعترضين بالقول: "إذا مش منيح هيدا الاتفاق.. كفّوا القتال لكان". كما خاطب حزب الله قائلاً: "لا بتقاتلوا ولا بدكن حدا يعمل اتفاق إطار"، معتبراً أنّ ما يحصل هو "غشّ للرأي العام"، وأنّ الاتفاق هو الخيار الوحيد المتوفّر للخروج من حالة الحرب نحو بناء بلد.

وفي الشأن السوري، قال جعجع إنّه فرح بخلاص الشعب السوري من "الجلجلة" بسبب النظام الذي كان قائماً، معرباً عن أمله بالمزيد من النجاح والتألّق للشعب السوري. وشدّد على أنّ لبنان وسوريا دولتان جارتان شاء الطرفان أم أبيا، والأهمّ هو احترام هذا المبدأ انطلاقاً من مصلحة الشعبين.

كما اعتبر جعجع أنّه "لو بقي اتفاق 17 أيار وطُبّق، فكم كنّا وفّرنا من حرب و'تعتير' على اللبنانيين منذ 45 عاماً؟".

الشيباني قال من جهته: نتطلّع إلى تطوير العلاقة بين سوريا وبيروت.
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