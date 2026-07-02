في بيروت...حجز مئات الدراجات وتسجيل آلاف المخالفات

أعلنت في بيانٍ، أنه "في إطار تنفيذ قرار القاضي بتشديد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات الآلية والحد من التجاوزات التي يرتكبها بعض سائقيها، لما تشكله من تهديد للسلامة العامة، نُفّذت سلسلة من المهمات الميدانية المشتركة بين سرية في وحدة شرطة في لقوى الامن الداخلي وفوج حرس مدينة بيروت، وشملت هذه المهمات عدداً من الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية في العاصمة، حيث أُقيمت حواجز ثابتة ونُفذت عمليات تدقيق مكثفة استهدفت ضبط المخالفات وتطبيق القوانين المرعية الإجراء".

وتولى عناصر وحدة شرطة بيروت في تنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت في الفترة الممتدة من 24 حزيران 2026 ولغاية 1 2026، عن حجز 880 دراجة آلية و58 سيارة مخالفة، إضافة إلى تنظيم 4528 محضر مخالفة في حق المخالفين.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري، والحد من المخالفات التي تعرض مستخدمي الطرق للخطر، بما يسهم في رفع مستوى السلامة العامة وترسيخ احترام القوانين داخل مدينة بيروت".