الاستعدادات الفرنسية الايطالية متواصلة لتشكيل قوة دولية في جنوب لبنان

أعلنت الخارجية ، عن الاستعدادات المتواصلة مع لتشكيل قوة دولية جديدة تنتشر في بعد انتهاء مهمة قوة الموقتة في (اليونيفيل).

وأكدت الخارجية الفرنسية في حديث لقناة "الحدث"، أن القوة متعددة الجنسيات ستنتشر في جنوب لبنان بدعم أميركي ومشاركة عدد من ، مشيرة إلى أن نشرها سيتم بناءً على طلب ، وبهدف دعم في تنفيذ مهامه وتعزيز الاستقرار.

وأوضحت أن المشاورات مع الشركاء لا تزال مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على آلية انتشار القوة، في ظل الترتيبات الأمنية المرتبطة بالاتفاق الإطاري الأخير بين لبنان وإسرائيل.