الاستعدادات الفرنسية الايطالية متواصلة لتشكيل قوة دولية في جنوب لبنان

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أعلنت الخارجية الفرنسية، عن الاستعدادات المتواصلة مع إيطاليا لتشكيل قوة دولية جديدة تنتشر في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل).
وأكدت الخارجية الفرنسية في حديث لقناة "الحدث"، أن القوة متعددة الجنسيات ستنتشر في جنوب لبنان بدعم أميركي ومشاركة عدد من الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن نشرها سيتم بناءً على طلب السلطات اللبنانية، وبهدف دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وتعزيز الاستقرار.
وأوضحت أن المشاورات مع الشركاء لا تزال مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على آلية انتشار القوة، في ظل الترتيبات الأمنية المرتبطة بالاتفاق الإطاري الأخير بين لبنان وإسرائيل.