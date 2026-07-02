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لبنان

الشيباني: زيارتي لطرابلس تأتي وفاءً لأهلها ودعماً للعلاقات بين البلدين

Lebanon 24
02-07-2026 | 15:15
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الشيباني: زيارتي لطرابلس تأتي وفاءً لأهلها ودعماً للعلاقات بين البلدين
الشيباني: زيارتي لطرابلس تأتي وفاءً لأهلها ودعماً للعلاقات بين البلدين photos 0
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أكد وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني، بعد لقائه مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا ونواب وقيادات روحية ونقابية، في دار فتوى طرابلس، أن هذه الزيارة هي نوع من الوفاء لاهل طرابلس الذين وقفوا الى جانب الثورة السورية بكل التقدير والتحية".

وقال في الحديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام": اللقاء كان مميزا وقدّم كل التنوع الموجود في عاصمة الشمال طرابلس، عاصمة العلم والعلماء، وكان اللقاء مناسبة لتعزيز العلاقة السورية اللبنانية بما فيه خير البلدين".

نائب رئيس الحكومة طارق متري قال من جهته لـ"الوكالة الوطنية للاعلام": "كنت سعيدا لوجودي في طرابلس في استقبال الوزير الشيباني، ولبنان وسوريا تربط بينهما وشائج كثيرة والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل والثقة والزيارة، زيارة الوزير الشباني هي لتثبيت هذه العلاقة وقد وقعنا هذا الصباح اتفاقية حول انشاء اللجنة السورية اللبنانية العليا ولكن هذه الزيارة ايضا مهمة، فهي تحمل انفتاحاً على كل الناس ضمن المجموعات الروحية اللبنانية وهذا دليل على ان سوريا تريد ان تنفتح على لبنان وعلى كل اللبنانيين من دون ان تتدخل في الشؤون اللبنانية".

وكانت الحشود في استقبال الوزير في محطات عدة عند مداخل طرابلس وفي باحة دار الفتوى.

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الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

وزير الخارجية

نائب رئيس

اللبنانية

من جهته

السورية

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