الشيباني: زيارتي لطرابلس تأتي وفاءً لأهلها ودعماً للعلاقات بين البلدين

أكد السوري اسعد الشيباني، بعد لقائه مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا ونواب وقيادات روحية ونقابية، في دار فتوى طرابلس، أن هذه الزيارة هي نوع من الوفاء لاهل طرابلس الذين وقفوا الى جانب الثورة بكل التقدير والتحية".

وقال في الحديث لـ" ": اللقاء كان مميزا وقدّم كل التنوع الموجود في عاصمة طرابلس، عاصمة والعلماء، وكان اللقاء مناسبة لتعزيز العلاقة السورية بما فيه خير البلدين". الحكومة طارق متري قال لـ" للاعلام": "كنت سعيدا لوجودي في طرابلس في استقبال الوزير الشيباني، ولبنان وسوريا تربط بينهما وشائج كثيرة والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل والثقة والزيارة، زيارة الوزير الشباني هي لتثبيت هذه العلاقة وقد وقعنا هذا الصباح اتفاقية حول انشاء اللجنة السورية اللبنانية العليا ولكن هذه الزيارة ايضا مهمة، فهي تحمل انفتاحاً على كل الناس ضمن المجموعات الروحية اللبنانية وهذا دليل على ان تريد ان تنفتح على وعلى كل اللبنانيين من دون ان تتدخل في الشؤون اللبنانية".

وكانت الحشود في استقبال الوزير في محطات عدة عند مداخل طرابلس وفي باحة دار الفتوى.