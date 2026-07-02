نائبة تنقلب على سلام

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أثار تصريح إحدى النائبات في ، المعروفة بدعمها الدائم لمواقف رئيس الحكومة وتأييدها للمفاوضات باعتبارها الحلّ الأفضل للبنان، جدلاً واسعًا، بعدما خرجت عن الخط السياسي الذي التزمت به سابقًا. فقد وجّهت انتقادات حادّة لاتفاق الإطار بين وإسرائيل، واصفةً إيّاه في مقابلة إعلامية بأنّه "سيء" ويعكس هزيمةً للبنان، معتبرةً أنّه يخدم .وقد وُضع هذا الموقف في إطار التراجع و"الانقلاب" على المواقف الرسمية ودعم توجهات الدولة، ولا سيّما مواقف الرئيس سلام. كما برز أنّ رفض اتفاق الإطار لم يقتصر على وبعض القريبة منه، بل شمل أيضًا نوابًا مستقلين.