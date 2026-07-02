تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خروج لبناني من عباءة الأمم المتحدة وقراراتها!

Lebanon 24
02-07-2026 | 22:55
A-
A+
خروج لبناني من عباءة الأمم المتحدة وقراراتها!
خروج لبناني من عباءة الأمم المتحدة وقراراتها! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتبت روزانا بو منصف في" النهار": من المآخذ الذي سجلها البعض على الاتفاق الإطاري أنه لم يأتِ على ذكر القرار 1701 ويُعتقد أنه أدى إلى ضمان أمن الجنوب وعلى الحدود مع إسرائيل حتى 8 تشرين الأول 2023 حين شنّ «حزب الله» الحرب على إسرائيل تحت عنوان إسناد غزة. والحال أن القرار 1701 كان عزز مهمات القوة الدولية في الجنوب المنشأة منذ عام 1978.

وفي ظل اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل ومفاوضات ووضع الخطوط العريضة لما سيكون عليه مسار الأمور أقله في الجنوب اللبناني، يبدو لبنان كأنه خرج من عباءة الأمم المتحدة وقراراتها، إذ لا «يونيفيل» ولا قرار 1701 يتم العمل بموجبه، ولو نظرياً. هذه القرارات، كما وجود «اليونيفيل»، كانت جميعها مظلة للبنان لا غنى عنها لضمان حمايته ومصالحه والإجماع الدولي الذي يحتاج إليه في أزماته. وفي ضوء ذلك، تطرح تساؤلات تتصل أولاً بما لا يكف المسؤولون الإسرائيليون عن إعلانه، عن بقاء القوات الإسرائيلية في منطقة عازلة في الجنوب حتى تفكيك «حزب الله». وهذا أمر يطيح عملياً استعدادات فرنسية وأوروبية، علماً أن الدول المعنية تسعى إلى المساهمة في ترتيبات جنوباً تجعلها شريكة في ضمان الأمن بين لبنان وإسرائيل. وتالياً، فإن إمساك إسرائيل بالأرض في الجنوب لن يجعل وجود أي قوة بديلة من «اليونيفيل» ممكناً.

والحال هذه، في أي اتجاه ستدفع الدينامية التفاوضية بين لبنان وإسرائيل من جهة، وعلى المسار الأميركي- الإيراني من جهة أخرى؟ وهل الولايات المتحدة ترى ضرورة لقوة دولية في الجنوب بصلاحيات مختلفة عن «اليونيفيل»، أو تعيد النظر في مسألة التمديد بدلاً من الاعتماد على قوة أوروبية بناء على إعلان فرنسا وإيطاليا في 25 حزيران أنهما ستتشاركان قيادة «تحالف دولي لدعم لبنان في مرحلة ما بعد اليونيفيل»، في وقت أبعدت الولايات المتحدة فرنسا عن أي علاقة بالمفاوضات ولجنة «الميكانيزم» في الجنوب؟ إذا لم تبقَ «اليونيفيل» ولم تنجح فرنسا ودول أوروبية في مسعاها، يعتقد البعض أن لجنة المراقبة التي نص عليها اتفاق الهدنة، وهي لجنة لا تزال قائمة، تبقى ملجأً بديلاً، أقله من حيث المبدأ، في انتظار تبلور الاتجاهات جنوباً.  

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الدول الداعمة لمشروع القرار الأميركي ستتحمل عواقب أي تصعيد للتوتر بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الأميركي في الأمم المتحدة: مشروع القرار الذي نعمل عليه يهدف لإدانة إيران لإغلاقها مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الإيراني بالأمم المتحدة: مشروع القرار يتجاهل سبب الأزمة وهو العدوان من أميركا والكيان الإسرائيلي علينا
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: يجب حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:18 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:32 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:45 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:34 | 2026-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-07-02
Lebanon24
22:18 | 2026-07-02
Lebanon24
22:32 | 2026-07-02
Lebanon24
22:45 | 2026-07-02
Lebanon24
23:34 | 2026-07-02
Lebanon24
23:16 | 2026-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24