تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السائح العراقي يملأ الفراغ... والخليجيون ما زالوا في دائرة الانتظار

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-07-2026 | 02:15
A-
A+
السائح العراقي يملأ الفراغ... والخليجيون ما زالوا في دائرة الانتظار
السائح العراقي يملأ الفراغ... والخليجيون ما زالوا في دائرة الانتظار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لاحظ رواد الأماكن السياحية والمطاعم والمقاهي والمنتجعات في مختلف المناطق اللبنانية تزايداً ملحوظاً في أعداد السياح العرب هذا الصيف، ولا سيما القادمين من العراق، الذين شكّلوا الحضور العربي الأبرز في المشهد السياحي خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت لا تزال فيه أعداد الزوار الخليجيين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر دون المستوى الذي كان يأمله العاملون في القطاع السياحي.
Advertisement
وبحسب معنيين بالقطاع، فإن السائح العراقي عاد ليتصدر لائحة الزوار العرب، مستعيداً، إلى حدّ بعيد، صورة عرفها لبنان في سبعينيات القرن الماضي، حين كان العراقيون من أكثر الجنسيات العربية ارتياداً للمصايف والفنادق اللبنانية، قبل أن تتغير الخارطة السياحية بفعل الحروب والأزمات السياسية والأمنية التي عصفت بالمنطقة، ويتقدّم السياح الخليجيون لسنوات طويلة على غيرهم من الزوار العرب.
وتؤكد مصادر سياحية أن الحضور العراقي لا يقتصر على العاصمة بيروت، بل يمتد إلى مناطق جبل لبنان والشمال والبقاع، حيث تشهد الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم حركة ناشطة، انعكست إيجاباً على العديد من المؤسسات التي كانت تخشى موسماً سياحياً متواضعاً في ظل استمرار التوترات الإقليمية.
وترى هذه المصادر أن عودة السائح العراقي بهذا الزخم تعكس عاملين أساسيين: أولهما العلاقة الاجتماعية والثقافية التي تربط شريحة واسعة من العراقيين بلبنان، وثانيهما استمرار جاذبية لبنان كوجهة سياحية على رغم الأزمات المتلاحقة، ولا سيما لجهة المناخ والطبيعة والخدمات والترفيه.
وفي المقابل، لا يخفي أصحاب المؤسسات السياحية أن انتعاش الموسم لن يبلغ ذروته إلا مع عودة الزائر الخليجي بأعداد كبيرة، باعتبار أن السائح الخليجي يتميز عادة بطول مدة إقامته وارتفاع ما ينفقه، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد السياحي اللبناني.
ومع ذلك، تعتبر الأوساط السياحية أن المؤشرات الحالية تبقى مشجعة، خصوصاً إذا استمرت الأوضاع الأمنية مستقرة، ولم تشهد المنطقة أي تطورات من شأنها التأثير على حركة السفر. وتؤكد أن الموسم لا يزال في بدايته، وأن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان لبنان سيستعيد بالفعل جزءاً من وهجه السياحي العربي الذي افتقده خلال السنوات الماضية.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الحراك الفرنسي-الإيطالي وصيغ غوتيريش: مَن يملأ الفراغ الأمني بعد اليونيفيل؟
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 11:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة البريطانية يعيَن وزيرين للصحة والخزانة عقب فراغ المنصبين بسبب الاستقالة
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 11:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع خليجي طارئ في الرياض: للتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار دول المجلس
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 11:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المنظمة البحرية الدولية: نحو 8000 بحار ما زالوا عالقين على متن سفن في الخليج
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 11:25:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

العراقيين

اللبنانية

السعودية

المملكة

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-07-03
Lebanon24
04:19 | 2026-07-03
Lebanon24
04:14 | 2026-07-03
Lebanon24
04:08 | 2026-07-03
Lebanon24
04:05 | 2026-07-03
Lebanon24
04:02 | 2026-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24