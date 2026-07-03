رياح وغيوم وضباب.. إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة

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طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع رطوبة مرتفعة و درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية .معدل درجات الحرارة لشهر : بين 24 و32 درجة، بين 23 و31 درجة ، وزحلة بين 18 و34 درجة.الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات. تبقى درجات الحرارة على الساحل دون تعديل يذكر بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل ، مع رياح ناشطة أحياناً بخاصة شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر.السبت: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، وتنشط الرياح أحياناً.الأحد: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات بخاصة المرتفعات الشمالية ، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر مع نسبة الرطوبة مرتفعة .الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.- على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 12 الى 28 درجة، في الداخل من 14 الى 31 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية بين 15 و40 كم/س-الانقشاع: متوسط-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%-حال البحر: مائج حرارة سطح الماء:27 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 5,32-ساعة غروب الشمس: 19,53