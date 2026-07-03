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لبنان

توقيف مروّجي مخدرات في الضبية.. هذا ما كان بحوزتهما (صورة)

Lebanon 24
03-07-2026 | 04:19
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توقيف مروّجي مخدرات في الضبية.. هذا ما كان بحوزتهما (صورة)
توقيف مروّجي مخدرات في الضبية.. هذا ما كان بحوزتهما (صورة) photos 0
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بيان أعلنت فيه توقيف شخصين بجرم ترويج المخدرات في محافظة جبل لبنان، ولا سيما في مناطق المتن.

وبحسب البيان، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج المخدرات، فباشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويتيهما وتوقيفهما.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويتيهما، وهما "ع. ز."، لبناني من مواليد عام 1988، و"أ. د."، لبناني من مواليد عام 1975، وتبيّن أن الأول مطلوب للقضاء.

وفي تاريخ 19 حزيران 2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة المشتبه فيهما بالجرم المشهود في محلة الضبية، أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية من نوع "سكاي وايف" بيضاء اللون، جرى ضبطها.

وبتفتيشهما والدراجة، ضُبط ما يلي:

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11 كيس نايلون بداخلها مادة حشيشة الكيف.

7 أكياس بداخلها مادة مخدّرة.

3 طبّات بلاستيكية بداخلها مادة الباز.

4 طبّات بلاستيكية عليها علامة قلب.

11 طبّة بلاستيكية بداخلها مادة مخدّرة.

هاتف خلوي ومبلغ مالي.

محفظة بداخلها بطاقة هويّة ورخصة سوق غير عائدتَين لهما.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما.

وأشارت قوى الأمن إلى أنه أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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جبل لبنان

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