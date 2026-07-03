الراعي ودّع السفير الفرنسي في بكركي: الصرح البطريركي سيذكره كسفير أحبّ لبنان

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واستهل البطريرك اللقاء مرحبًا بالسفير، معربًا عن "تقديره الكبير للدور الذي أدّاه خلال فترة عمله"، ومثنيًا على "نشاطه الديبلوماسي وحضوره الدائم واهتمامه بالشأن اللبناني"، مؤكدًا أن "الصرح البطريركي سيذكره كسفير أحبّ لبنان ونسج خلال سنوات خدمته علاقات صداقة واحترام مع مختلف مكوّناته".، عبّر السفير ماغرو عن" امتنانه للبطريرك الراعي على ما لقيه من محبة وتعاون طوال مهمته"، مؤكدًا أن" لبنان سيبقى حاضرًا في قلبه ووجدانه، وأنه سيغادره وهو يحمل أجمل الذكريات عن شعبه وتنوعه وغناه الإنساني والثقافي"، مشيرًا إلى أن" علاقته بلبنان لم تقتصر على عمله الديبلوماسي، بل امتدت إلى عائلته التي كوّنت بدورها صداقات واسعة فيه".وتناول اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وفرنسا، وأهمية استمرار التعاون بين البلدين، كما جرى التوقف عند أوضاع الجالية في والدور الذي تؤديه الكنيسة المارونية في مواكبة أبنائها والحفاظ على ارتباطهم بجذورهم الروحية والوطنية.وأكد المجتمعون أن "اللبنانيين أثبتوا حضورهم وتميزهم في المجتمع الفرنسي، وأسهموا في مختلف الميادين العلمية والثقافية والاقتصادية".كما استعاد البطريرك الراعي والسفير ماغرو أبرز التي جمعتهما خلال السنوات الماضية، ولا سيما الزيارات المتكررة إلى الصرح البطريركي والديمان، حيث عبّر السفير عن محبته الخاصة للديمان التي أصبحت" محطة سنوية يحرص على زيارتها، لما تمثله من قيمة روحية ووطنية وتراثية."وأكد البطريرك الراعي أن" العلاقات الإنسانية التي تنشأ خلال الرسالة الديبلوماسية تبقى راسخة بعد انتهاء المهام الرسمية"، متمنيًا للسفير النجاح في مسؤولياته المقبلة، ومشددًا على أن" لبنان سيبقى يقدّر كل من عمل بإخلاص من أجل خيره ودعمه".وفي ختام اللقاء، تبادل البطريرك الراعي والسفير ماغرو كلمات الشكر والتقدير، حيث أثنى الراعي على ما أبداه السفيرالفرنسي من " وصداقة صادقة تجاه لبنان"، فيما شكر السفير البطريرك على حفاوة الاستقبال التي لقيها في بكركي طوال سنوات خدمته، مؤكدًا أنه "سيحمل معه صورة لبنان الذي أحبّه وشعبه الذي سيبقى قريبًا من قلبه".