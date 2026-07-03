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لبنان

نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الدولية في ختام زيارتها إلى لبنان: نُواصل دعم الجيش

Lebanon 24
03-07-2026 | 06:18
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نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الدولية في ختام زيارتها إلى لبنان: نُواصل دعم الجيش
نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الدولية في ختام زيارتها إلى لبنان: نُواصل دعم الجيش photos 0
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اختتمت نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الدولية ديم باربرا وودورد زيارتها لبنان، التي دامت يومين، ركّزت فيها، بحسب بيان للسفارة البريطانية، على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة ودعم الاستقرار الإقليمي وتأكيد الالتزام الراسخ  للمملكة لأمن لبنان وسيادته".
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والتقت وودورد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، يرافقها السفير هايمش كاول. ركزت المحادثات على دعم المملكة المتحدة لجهود لبنان في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيه وتعزيز المؤسسات الرسمية ودعم تسوية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701.

وجددت "تأكيد دعم المملكة المتحدة القوي لحكومة لبنان"، ورحّبت بـ "القرارات التاريخية الأخيرة بما فيها إعلان اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة". ولفتت إلى أنه "سيكون هذا الاتفاق محوريًا في دفع التقدم نحو انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله والانتشار الكامل للجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة".

سلّطت الزيارة الضوء، بحسب البيان، على "استعداد المملكة المتحدة للقيام بدورها في دعم هذا المسار الديبلوماسي، من خلال المساعدات الإنسانية والتنموية ودعمها الأساسي للجيش اللبناني بحيث تواصل المملكة دعم الجيش، المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، من خلال تمكين انتشارهم المستدام وعملياتهم الفعّالة عبر بنية تحتية لأمن الحدود والتدريب والمعدات".

وأشادت بـ "جهود الجيش في تأمين الحدود مع سوريا والتعامل مع التحديات الخطيرة في الجنوب والحفاظ على الاستقرار خلال فترة شديدة الصعوبة".

ولفتت إلى أن "الزيارة تأتي في لحظة محورية يعمل لبنان وشركاؤه خلالها نحو تحقيق مستقبل سيادي وسلمي وستواصل المملكة المتحدة دعم الجهود الديبلوماسية التي تحقق سلاماً وأمناً دائمين للبنان وإسرائيل، فالديبلوماسية الطريق الوحيد نحو تسوية سياسية دائمة تؤدي إلى انسحاب إسرائيل من لبنان ونزع سلاح حزب الله والانتشار الكامل للجيش اللبناني".

بدوره، قال السفير هايمش كاول: "زيارة مهمة لديم باربرا إلى لبنان. ترحّب المملكة المتحدة بالإعلان عن الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. تبقى المملكة المتحدة ملتزمة استقرار لبنان وسيادته، وتعمل بشكل وثيق مع الشركاء اللبنانيين والدوليين لتعزيز السلام وحماية المدنيين".
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