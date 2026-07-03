بالفيديو.. وفد من حركة "أمل" يشارك في مراسم وداع خامنئي

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وفد من حركة أمل اللبنانية يؤدي آيات الاحترام والتحية أمام الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للأمة الإسلامية. #إيران #لبنان #حركة_أمل #الشهيد_الخامنئي pic.twitter.com/E4f7YfOAUI
— حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (@IranGov_ar) July 3, 2026
وفد من حركة أمل اللبنانية يؤدي آيات الاحترام والتحية أمام الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للأمة الإسلامية. #إيران #لبنان #حركة_أمل #الشهيد_الخامنئي pic.twitter.com/E4f7YfOAUI