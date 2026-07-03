بالفيديو.. وفد من حركة "أمل" يشارك في مراسم وداع خامنئي

شارك وفدٌ قيادي من حركة "أمل" في مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق ، المُقامة في العاصمة - .



وجاءت مشاركة وفد الحركة في إطار مراسم الوداع الرسمية والشعبية التي تشهدها طهران، حيث قدّم أعضاء الوفد التحية الأخيرة أمام الجثمان، إلى جانب وفود وشخصيات حضرت للمشاركة في مراسم التشييع.



وتأتي هذه المشاركة بعد وصول وفود لبنانية إلى للمشاركة في مراسم التشييع، وسط حضور رسمي وشعبي من داخل إيران وخارجها.