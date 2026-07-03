بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: هذه حصيلة هجماتنا أمس في جنوب لبنان

أعلنت المتحدثة بإسم الجيش واوية أن الجيش الإسرائيلي هاجم أمس 10 بنى تحتية تابعة لحزب الله في وبيت ياحون وكونين وبرعشيت في .

وتابعت: "إضافة إلى ذلك، رصدت قوات الفرقة 91 خلال ساعات ليل الخميس الجمعة خلية من مقاتلي كانت تنقل وسائل قتالية بواسطة شاحنة بالقرب من المنطقة الأمنية في جنوب . وفور رصدها، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي الشاحنة لإزالة التهديد عن قواتنا".