بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: هذه حصيلة هجماتنا أمس في جنوب لبنان

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🔶 ردًا على استهداف قوات جيش الدفاع في انتهاك للاتفاق: مهاجمة نحو 10 بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان
🔸 وفي غارة إضافية لإزالة تهديد: قوات الفرقة 91 هاجمت شاحنة استخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية
🔸 في غارات دقيقة نفذها سلاح الجو بتوجيه من الفرقة 91،… pic.twitter.com/nRTU3D227K
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 3, 2026
🔶 ردًا على استهداف قوات جيش الدفاع في انتهاك للاتفاق: مهاجمة نحو 10 بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان
🔸 وفي غارة إضافية لإزالة تهديد: قوات الفرقة 91 هاجمت شاحنة استخدمها حزب الله لنقل وسائل قتالية
🔸 في غارات دقيقة نفذها سلاح الجو بتوجيه من الفرقة 91،… pic.twitter.com/nRTU3D227K