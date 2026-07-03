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لبنان

بعد إزالة الخيم المخالفة.. حملة ميدانية واسعة تعيد تنظيم المواقع العامة في بيروت

Lebanon 24
03-07-2026 | 09:10
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بعد إزالة الخيم المخالفة.. حملة ميدانية واسعة تعيد تنظيم المواقع العامة في بيروت
بعد إزالة الخيم المخالفة.. حملة ميدانية واسعة تعيد تنظيم المواقع العامة في بيروت photos 0
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وتعليمات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبتوجيه من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، أنجز فوج حرس مدينة بيروت، بالتنسيق مع فصيلة الرملة البيضاء في شرطة بيروت – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إزالة جميع الخيم المخالفة التي كانت قد أُقيمت بصورة غير قانونية على أملاك عامة وخاصة في عدد من مناطق العاصمة .
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وشملت الحملة إزالة كامل الخيم في منطقة الرملة البيضاء، والخيم المقامة مقابل ميناء الصيادين في منطقة السمرلاند ضمن نطاق مدينة بيروت، بعدما تبيّن أن قاطنيها لا تنطبق عليهم صفة النازحين، وأن عدداً منها كان يُستخدم بصورة مشبوهة ويحصل فيها أموراً مخلة بالآداب العامة ومخالفة للأنظمة والقوانين.

 

كما استكمل فوج حرس مدينة بيروت إزالة جميع الخيم في محيط حرش بيروت الشمالي، من منطقة الطيونة وصولاً إلى دوار شاتيلا، بما في ذلك الخيم المقامة داخل الدوار، إضافة إلى إزالة الحمامات والمرافق المستحدثة بصورة غير قانونية، بما أسهم في إعادة تنظيم الموقع وإزالة جميع المخالفات.

 

وبالتوازي، أزال فوج حرس مدينة بيروت الخيم المقامة على أرض تابعة لبلدية بيروت في محيط منطقة شاتيلا بالقرب من مركز الأمن العام، وذلك ضمن خطة شاملة لمعالجة التعديات على الأملاك العامة والبلدية.

 

وعقب انتهاء أعمال الإزالة، تولّت شركة «رامكو» رفع الأنقاض وبقايا الأخشاب والنفايات وتنظيف المواقع بالكامل، بما أعادها إلى وضعها الطبيعي.

 

وأكدت محافظة بيروت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة متواصلة لحماية الأملاك العامة والخاصة، وإزالة التعديات والمخالفات، وتعزيز السلامة العامة، والحفاظ على النظام والمشهد الحضري، بما يضمن بيئة أكثر أماناً ونظافة لسكان العاصمة وزوارها، مع استمرار الحملات الميدانية في مختلف المناطق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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