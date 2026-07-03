رجي: ذهبنا إلى المفاوضات لإنقاذ لبنان وحزب الله لا يزال في حال نكران

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لبى والمغتربين يوسف رجي دعوة مجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية (GAF) المعتمدين في الى غداء عمل، وتم استعراض التحديات التي يواجهها لبنان والفرص المتاحة أمامه.وقدم رجي شرحا مفصلا عن الوضع اللبناني في ضوء التطورات السياسية الأخيرة، وفي مقدمها اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.كرينوفي مستهل اللقاء، رحب الرئيس الحالي للمجموعة سفير المغرب محمد كرين برجي، مؤكداً "الدعم القوي لمجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية للبنان ولكل القرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل بسط سيادة كامل أراضيها"، مشددا باسم سفراء المجموعة على أن "دولهم لن تألو جهدا في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان وتقويتها".رجي، شكر رجي لـمجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية دعوتها، مشددا على "اهتمامه الشخصي بالفرنكوفونية"، معتبرا أنها، بالنسبة له، "هي أكثر من لغة، بل ثقافة وحضارة ومنظومة قيم، وجزء من هوية لبنان".وعرض "الأحداث التي أوصلت لبنان إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع "، وقال: "بعد انخراط ما يسمى بالمقاومة في حربَي إسناد غزة وإيران، واللتين لم تؤديا إلا إلى استجلاب الاحتلال والدمار والقتلى، لم يعد أمام الدولة سوى المفاوضات سبيلا وحيدا لإنقاذ لبنان ووقف إطلاق النار، فاضطرّ رئيس الجمهورية والحكومة إلى الذهاب إلى المفاوضات، فلم يكن لدينا خيار آخر، وفعلنا ما هو الأفضل لإنقاذ لبنان".واستغرب رجي "موقف الرافض للمفاوضات وما توصلت إليه"، معتبراً أن "الحزب يريد استكمال الحرب، رغم كل النتائج الكارثية على لبنان والجنوب وأهله، وذلك لمصلحة "، وقال: "الحزب لا يزال في حالة نكران كاملة، وهو ليس سيد قراره، فطهران تقرر عنه وتحدد له خياره السياسي والعسكري".وعن اتفاق الإطار، أوضح رجي أن "ما تم توقيعه ليس اتفاقاً نهائياً، بل هو قاعدة وأساس يمكن الانطلاق منهما لاستكمال المفاوضات حول البنود الـ14 التي لا تزال بحاجة إلى معالجة وتفاوض"، وقال: "إن أهمية هذا الإطار تكمن في أنه ثبّت استقلالية القرار اللبناني وكرّس فصل المسار اللبناني عن مسار إسلام أباد".وأكد أن "الدولة اللبنانية هي التي تفاوض عن نفسها، فلا أحد يفاوض باسمها"، وقال: "نرفض بشكل مطلق أن يفاوض أحد باسمنا، وأن نكون جزءاً من مسار يملى علينا من الخارج".وجدد رجي التأكيد أن "نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني وحاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية، التي لا يمكن أن تقوم في ظل وجود ميليشيا مسلحة موازية للقوى الأمنية الشرعية"، مشدداً على أن " يملك كل الإمكانات لتنفيذ هذه المهمة".وختم: "تعب جميع اللبنانيين من دون استثناء من المغامرات العبثية لهذا الفريق المسلّح الذي أثبت أنّه لا يأبه بمصلحة لبنان ولا يقيم أي اعتبار لمعاناة شعبه".