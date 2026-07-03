نادي الصحافة يطلق نداءً وطنياً لتفعيل اتفاق الطائف عبر تطبيق المادة 95 من الدستور

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نظّم نادي الصحافة، برئاسة الزميل بسام أبو زيد، لقاءً وطنياً جامعاً تحت عنوان "من أجل تفعيل ... ذلك المجهول"، بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين، دعا خلاله المجتمعون إلى إطلاق مسار فعلي لتنفيذ ، وفي مقدمه المادة 95 من المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية، بعد 36 عاماً على تعطيلها.افتتح اللقاء الزميل أنطوان مراد، ثم ألقى الدكتور زياد الصائغ كلمة اعتبر فيها أن "الميثاق جسر العبور إلى الدولة"، مشدداً على أن الأزمة الراهنة ليست أزمة نص أو دستور، بل أزمة تعطيل متعمّد ومستمر لتطبيقهما.، تناول الدكتور أمين إلياس الفرادة الحضارية للبنان بوصفه "فكرة لا مجرد كيان"، محذراً من مخاطر اختزال إلى "ساحة" لصراعات المحاور بدلاً من دولة ذات رسالة ودور.وقدّم الدكتور نزار يونس قراءة تاريخية لنشأة وثيقة الوفاق الوطني في الطائف عام 1989، مؤكداً أنها كانت "عقداً تأسيسياً لا صفقة ظرفية"، وأن الانقلاب عليها بدأ عملياً بعد اغتيال الرئيس رينيه وتعطيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية المنصوص عليها في الميثاق.أما الدكتور محمد فريد مطر فعرض مساراً تنفيذياً مقترحاً من ثماني خطوات مترابطة لتفعيل المادة 95، تشمل: إعلاناً سياسياً مشتركاً من رئاستي الجمهورية والحكومة، وتشكيل الهيئة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية، وإقرار خطة مرحلية زمنية لإلغاء الطائفية، وحزمة قوانين متكاملة (انتخاب، ، لامركزية إدارية)، إلى جانب طلب مساندة عربية من .وخلص المشاركون إلى نداء موحّد يدعو رئيس الجمهورية ورئيس ورئيس مجلس النواب إلى التقاط هذه اللحظة التاريخية، مؤكدين أن السؤال المطروح اليوم ليس "هل انتهى الطائف؟" بل "متى يبدأ تنفيذه؟"، داعين إلى البدء "اليوم، اليوم، وليس غداً".