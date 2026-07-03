بالصور.. وزير الدفاع شارك في مراسم التأبين الرسمية لخامنئي في طهران وهذا ما دوّنه في سجل التعازي

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وقدّم اللواء منسى التعازي إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، ورئيس محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، ووزير الدفاع بالوكالة اللواء سيد مجيد ابن الرضا، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.ودون في سجل التعازي: "انقل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرشدًا وقيادةً وشعبًا، تعازي الجمهورية اللبنانية باستشهاد آية الله العظمى الإمام السيد علي خامنئي، سائلًا لروحه الرحمة في الخلود، وللشعب الإيراني وعائلة الإمام الشهيد، الصبر والعزاء".كما أولم الوزير ابن الرضا على شرف وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق، معتبرًا أن حضور الوفد اللبناني مراسم التأبين يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع وإيران.وأكد وزير الدفاع الإيراني أن بلاده تنطلق في علاقاتها مع لبنان من مبدأ احترام سيادته ودولته، معربًا عن تطلع إلى تعزيز أفضل العلاقات مع لبنان إلى جانب سائر الدول الصديقة، وإقامة علاقات متوازنة مع مختلف دول المنطقة.بدوره، أشار وزير الدفاع الوطني إلى أن مشاركته جاءت في إطار تقديم واجب العزاء والإعراب، باسم الجمهورية اللبنانية، عن الاحترام للأرواح التي سقطت وللتضحيات التي بُذلت.وأضاف: "نتمنى أن يعمّ السلام والأمن والإستقرار المنطقة بأسرها، وأن يكون سلامًا قائمًا على العدالة والكرامة".