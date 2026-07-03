مصدر رسمي عن مشاركة منسى في تشييع خامنئي: لا تؤثر في موقف لبنان الرسمي

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أوضح مصدر رسمي لـ"نداء الوطن"، ردًا على الانتقادات التي طالت مشاركة ميشال منسّى في تشييع المرشد علي خامنئي، "أن هذه المشاركة تأتي في إطار حضور جنازة رجل دين ومرشد، وليست مشاركة سياسية، كما أن وزير الدفاع لم يذهب لإجراء محادثات. كذلك، فإن الدولة نعت خامنئي، وما تزال هناك علاقات دبلوماسية قائمة مع ".وأكد المصدر" أن هذا الحضور لا يؤثر في موقف الرسمي، الذي يعبّر عنه رئيس الجمهورية يوميًا، والرافض لانتهاك إيران سيادة لبنان، والمصرّ على بسط سلطة الدولة".كما أشار إلى "أن دولا عربية مؤثرة شاركت في الجنازة، وأن لبنان ملتزم السقف العربي في كل الأمور".وعن اختيار وزير الدفاع لتمثيل لبنان، أوضح المصدر أن وزير الدفاع يمثّل الدولة اللبنانية، وأنه لم يكن ممكنًا إرسال أو رئيس الحكومة لأسباب معروفة، ولكي لا تُعطى المشاركة طابعًا سياسيًا. وبالتالي، فإن الحضور اللبناني قيس بميزان الجوهرجي، وبقيت حدوده محصورة في المشاركة في الجنازة.ونقلت وسائل اعلام عن مصدر أميركي ان « الكونغرس يسأل كيف ترسل الدولة اللبنانيّة وزير الدفاع ميشال منسى ممثّلاً لها إلى إيران في مراسم تشييع ودفن خامنئي، فيما تعمل إدارة سيادة لبنان من النفوذ الإيراني ونزع سلاح ، وبالتالي هذه الصّورة قد تضعف الثقة ببيروت وتؤثر على أي مساعدات أميركية مقبلة».