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لبنان

مصدر رسمي عن مشاركة منسى في تشييع خامنئي: لا تؤثر في موقف لبنان الرسمي

Lebanon 24
03-07-2026 | 22:50
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مصدر رسمي عن مشاركة منسى في تشييع خامنئي: لا تؤثر في موقف لبنان الرسمي
مصدر رسمي عن مشاركة منسى في تشييع خامنئي: لا تؤثر في موقف لبنان الرسمي photos 0
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أوضح مصدر رسمي لـ"نداء الوطن"، ردًا على الانتقادات التي طالت مشاركة وزير الدفاع ميشال منسّى في تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، "أن هذه المشاركة تأتي في إطار حضور جنازة رجل دين ومرشد، وليست مشاركة سياسية، كما أن وزير الدفاع لم يذهب لإجراء محادثات. كذلك، فإن الدولة اللبنانية نعت خامنئي، وما تزال هناك علاقات دبلوماسية قائمة مع إيران".
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وأكد المصدر" أن هذا الحضور لا يؤثر في موقف لبنان الرسمي، الذي يعبّر عنه رئيس الجمهورية يوميًا، والرافض لانتهاك إيران سيادة لبنان، والمصرّ على بسط سلطة الدولة".
كما أشار إلى "أن دولا عربية مؤثرة شاركت في الجنازة، وأن لبنان ملتزم السقف العربي في كل الأمور".
وعن اختيار وزير الدفاع لتمثيل لبنان، أوضح المصدر أن وزير الدفاع يمثّل الدولة اللبنانية، وأنه لم يكن ممكنًا إرسال وزير الخارجية أو رئيس الحكومة لأسباب معروفة، ولكي لا تُعطى المشاركة طابعًا سياسيًا. وبالتالي، فإن الحضور اللبناني قيس بميزان الجوهرجي، وبقيت حدوده محصورة في المشاركة في الجنازة.
ونقلت وسائل اعلام عن مصدر أميركي ان « الكونغرس يسأل كيف ترسل الدولة اللبنانيّة وزير الدفاع ميشال منسى ممثّلاً لها إلى إيران في مراسم تشييع ودفن خامنئي، فيما تعمل إدارة ترامب على استعادة سيادة لبنان من النفوذ الإيراني ونزع سلاح حزب الله، وبالتالي هذه الصّورة قد تضعف الثقة ببيروت وتؤثر على أي مساعدات أميركية مقبلة».
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