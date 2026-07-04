بالأسماء.. هذه الشواطئ غير صالحة للسباحة

Advertisement

تزامناً مع انطلاق موسم الصيف والبحر، أصدر للبحوث العلمية بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم البحار مؤخرا تقريره السنوي لعام 2026 بشأن جودة مياه الشواطئ .وأظهرت النتائج ان 25 موقعًا بحريًا من أصل 37 محطة رصد (حوالي 68%) صُنّفت بأنها جيدة إلى جيدة جدًا وصالحة للسباحة، بعدما بينت الفحوص انخفاضًا في مستويات التلوث البكتيري، وان 12 موقعًا آخر لم تحقق التصنيف الجيد،5 مواقع منها وُضعت ضمن فئات تتطلب الحذر أو ذات جودة متدنية، و7 مواقع (19%) اعتُبرت غير صالحة للسباحة بسبب تجاوزها المعايير الصحية الخاصة بالتلوث البكتيري.ومن بين الشواطئ التي اعتُبرت آمنة للسباحة: أنفة، ، ، عمشيت، صور (في عدد من مواقعها).أما الشواطئ التي بقيت تعاني من التلوث أو عُدّت غير صالحة للسباحة فتشمل المناطق التالية: ، ، الضبية، ، ، والجية.ويعود السبب لتلوّث المواقع غير الصالحة للسباحة إلى مصبات مياه الصرف الصحي غير المعالجة ومكبات النفايات القريبة من الساحل.وأشار التقرير أيضًا إلى أن بعض الشواطئ شهدت تحسنًا مقارنة بعام 2025 مثل شاطئ القليعات، عين المريسة، والغازية.في المقابل، تراجع تصنيف مواقع أخرى مثل الجية، الدامور، وأحد شواطئ صور.كما لفت التقرير إلى ظهور مبكر لقناديل البحر المهاجرة هذا الصيف، وربط ذلك بارتفاع حرارة مياه البحر والتلوث والصيد الجائر، داعيًا محبي السباحة إلى توخي الحذر.