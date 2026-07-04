تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الانسحاب الإسرائيلي أولاً... أم حصرية سلاح "حزب الله"؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
04-07-2026 | 02:00
A-
A+
الانسحاب الإسرائيلي أولاً... أم حصرية سلاح حزب الله؟
الانسحاب الإسرائيلي أولاً... أم حصرية سلاح حزب الله؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
منذ اللحظة الأولى التي وقعّ فيها لبنان مع إسرائيل، برعاية مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية، "اتفاق الإطار" طُرح هذا السؤال من قِبل أعلى المرجعيات المعنية مباشرة بهذا الاتفاق – الإطار "غير المثالي"، وهو: هل تبدأ إسرائيل بانسحابات تدريجية أم ستحاول أن تجعل من سلاح "حزب الله" شرطاً لكل خطوة قد تُقدم عليها؟
Advertisement
فمنذ توقيع هذا "الاتفاق الإطار" في واشنطن، لم يعد السؤال الأساسي يتعلق بما ورد في الاتفاق، بل بطريقة تنفيذه. وفي طليعة الأسئلة التي تتردد في الأوساط الدبلوماسية ما يتعلق بالنوايا الإسرائيلية، خصوصًا أن تل أبيب تعرف جيدًا صعوبة، بل استحالة، إقدام السلطة في لبنان على خطوة نزع سلاح "حزب الله" بما يُعرف بـ "حصرية السلاح" بيد الدولة وقواها الشرعية، وذلك لما لهذا الموضوع من حساسية داخلية، وبما يمكن أن ينتج عنها من خلافات داخلية قد تصل إلى حد الفتنة، التي حذّر منها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والذي اعتبر أن السلم الأهلي هو خط أحمر من غير المسموح لأي كان تجاوزه، أيًا تكن المبررات والدوافع.
وتشير أوساط دبلوماسية في هذا السياق إلى أن الحكومة اللبنانية تراهن على أن يؤدي تنفيذ مراحل أولية من الانسحاب إلى خلق مناخ من الثقة يسمح باستكمال بقية البنود، انطلاقاً من مبدأ أن أي اتفاق يحتاج إلى إجراءات متبادلة لبناء الثقة بين الأطراف، ولو بصورة غير مباشرة.
لكن القراءة الإسرائيلية تبدو أكثر تعقيداً. فالتصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين منذ توقيع الاتفاق توحي بأن تل أبيب تنظر إلى الانسحاب باعتباره جزءاً من عملية متدرجة، وليس استحقاقاً منفصلاً عن بقية الملفات الأمنية. ومن هذا المنطلق، قد تحاول استخدام كل مرحلة من مراحل الانسحاب كورقة ضغط للحصول على ضمانات إضافية تتعلق بمنع أي نشاط مسلح في المناطق التي ستنسحب منها.
وترى مصادر متابعة أن إسرائيل قد تعتمد سياسة "خطوة مقابل خطوة"، بحيث تربط أي انسحاب إضافي بتقييمها لمدى التزام الدولة اللبنانية بما تعتبره مقتضيات الاتفاق، وفي مقدمها تعزيز انتشار الجيش ومنع أي نشاط مسلح خارج إطار المؤسسات الشرعية. وفي المقابل، تتمسك بيروت بأن الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة يجب أن يكون التزاماً قائماً بذاته، لا ورقة تفاوض دائمة.
وفي هذا السياق، يبرز الدور الأميركي باعتباره العنصر الأكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة. فواشنطن، التي رعت التفاوض، ستكون مطالبة بإدارة التباين بين المقاربتين اللبنانية والإسرائيلية، ومنع تحول الاتفاق إلى منصة لتبادل الاتهامات بشأن مسؤولية التعثر. ولذلك، يرجح دبلوماسيون أن تكثف الإدارة الأميركية اتصالاتها مع الجانبين كلما ظهرت عقبات في التنفيذ.
ولا يستبعد متابعون أن تلجأ إسرائيل في البداية إلى انسحابات محدودة ومدروسة من مناطق ذات حساسية أقل، بهدف إظهار التزامها بالاتفاق، مع الإبقاء على أوراق ضغط في المناطق الأخرى إلى حين اتضاح الصورة السياسية والأمنية. إلا أن نجاح هذا السيناريو سيبقى مرتبطاً بقدرة الوسطاء على منع أي حادث ميداني من إعادة الأمور إلى نقطة الصفر.
يبدو أن الامتحان الأول لـ "اتفاق الإطار" لن يكون في النصوص التي وُقعت، بل في أول خارطة انسحاب سترسمها إسرائيل على الأرض. فإذا جاء الانسحاب مستقلاً عن الشروط السياسية، فسيشكل مؤشراً إلى وجود إرادة فعلية لإنجاح الاتفاق. أما إذا تحول إلى أداة ضغط مرتبطة بكل تفصيل من تفاصيل ملف السلاح، فإن مرحلة التنفيذ قد تكون أكثر تعقيداً من مرحلة التفاوض نفسها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لبنان سيطرح الانسحاب الاسرائيلي في مقابل ترجمة قرارات حصرية السلاح
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: بقاء سلاح "حزب الله" هو العائق الأول والأخير لعودة لبنان إلى سكة النهوض
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان ومعركة "البند الأول": وقف النار أم السلاح أولًا؟
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قمة بروكسل تطالب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ونزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:21 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:20 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-07-04
Lebanon24
06:55 | 2026-07-04
Lebanon24
06:40 | 2026-07-04
Lebanon24
06:30 | 2026-07-04
Lebanon24
06:01 | 2026-07-04
Lebanon24
06:00 | 2026-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24