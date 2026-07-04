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لبنان

في سنّ الفيل.. هذا ما كان يفعله على متن دراجة آلية سوداء اللون (صورة)

Lebanon 24
04-07-2026 | 05:28
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في سنّ الفيل.. هذا ما كان يفعله على متن دراجة آلية سوداء اللون (صورة)
في سنّ الفيل.. هذا ما كان يفعله على متن دراجة آلية سوداء اللون (صورة) photos 0
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج الموادّ المخدّرة في مناطق جبل لبنان.
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نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّته، ويدعى:
م. ي. (من مواليد عام 2002، سوري الجنسيّة)
بتاريخ 24-06-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة سنّ الفيل، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة نوع "سويت"، لونها أسود، جرى ضبطها.

وبتفتيشه والدراجة، عثر على:
طبّة بلاستيكية مدوّن عليها "S100" بداخلها مادّة الكوكايين.
-/9/ طبّات بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين.
– طبّتين بلاستيكيتين مدوّن عليهما "S100" بداخلهما مادّة الباز.
– كيسين مدوّن عليهما "S50" بداخلهما مادّة الكوكايين.
– كيس بداخله /19/ حبّة نوع كبتاغون.
– دفتر ورق لفّ سجائر.
– هاتفين خلويّين ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة القضاء.

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