في سنّ الفيل.. هذا ما كان يفعله على متن دراجة آلية سوداء اللون (صورة)

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في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول قيام مجهول بترويج الموادّ المخدّرة في مناطقنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّته، ويدعى:(من مواليد عام 2002، سوري الجنسيّة)بتاريخ 24-06-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة سنّ الفيل، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة نوع "سويت"، لونها أسود، جرى ضبطها.وبتفتيشه والدراجة، عثر على:طبّة بلاستيكية مدوّن عليها "S100" بداخلها مادّة الكوكايين.-/9/ طبّات بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين.– طبّتين بلاستيكيتين مدوّن عليهما "S100" بداخلهما مادّة الباز.– كيسين مدوّن عليهما "S50" بداخلهما مادّة الكوكايين.– كيس بداخله /19/ حبّة نوع كبتاغون.– دفتر ورق لفّ سجائر.– هاتفين خلويّين ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناءً على إشارة .