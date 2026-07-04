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لبنان

مخلوف يرحّب بالبطريرك الراعي في الديمان: محطة وطنية وروحية جامعة

Lebanon 24
04-07-2026 | 07:53
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مخلوف يرحّب بالبطريرك الراعي في الديمان: محطة وطنية وروحية جامعة
مخلوف يرحّب بالبطريرك الراعي في الديمان: محطة وطنية وروحية جامعة photos 0
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استقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، إيلي مخلوف، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لدى وصوله إلى المقرّ الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، إلى جانب النائب البطريركي على المنطقة المطران جوزيف نفاع،  النائب ويليام طوق، وعدد من الكهنة والفعاليات وأبناء المنطقة.

وقد رحّب السيد مخلوف بالبطريرك الراعي، متمنياً له إقامة مباركة في الديمان، ومؤكداً أن حضوره السنوي إلى الصرح البطريركي في الديمان يشكّل محطة وطنية وروحية جامعة، تعكس الدور التاريخي الذي تضطلع به البطريركية المارونية في ترسيخ الثوابت الوطنية، وتعزيز قيم الحوار والوحدة، ومواكبة القضايا الوطنية في مختلف الاستحقاقات.

وختم مخلوف بالدعاء أن يحفظ الله غبطة البطريرك الراعي، وأن يبارك رسالته، وأن ينعم على لبنان بالأمن والاستقرار والسلام.


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الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

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بشارة بطرس

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