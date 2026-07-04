مخلوف يرحّب بالبطريرك الراعي في الديمان: محطة وطنية وروحية جامعة

رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف استقبل البطريرك الماروني الكاردينال لدى وصوله إلى المقرّ الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان pic.twitter.com/1rNNodtt8a — Lebanon 24 (@Lebanon24) July 4, 2026 Advertisement

وقد رحّب السيد مخلوف بالبطريرك ، متمنياً له إقامة مباركة في الديمان، ومؤكداً أن حضوره السنوي إلى الصرح البطريركي في الديمان يشكّل محطة وطنية وروحية جامعة، تعكس الدور التاريخي الذي تضطلع به البطريركية المارونية في ترسيخ الثوابت الوطنية، وتعزيز قيم الحوار والوحدة، ومواكبة الوطنية في مختلف الاستحقاقات.وختم مخلوف بالدعاء أن يحفظ الله غبطة البطريرك الراعي، وأن يبارك رسالته، وأن ينعم على بالأمن والاستقرار والسلام.