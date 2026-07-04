مخلوف يرحّب بالبطريرك الراعي في الديمان: محطة وطنية وروحية جامعة

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رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لدى وصوله إلى المقرّ الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان pic.twitter.com/1rNNodtt8a
— Lebanon 24 (@Lebanon24) July 4, 2026
رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لدى وصوله إلى المقرّ الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان pic.twitter.com/1rNNodtt8a