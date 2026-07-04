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لبنان

إشارة "أمنية" تخصّ بري.. ماذا وراءها؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-07-2026 | 13:16
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إشارة أمنية تخصّ بري.. ماذا وراءها؟
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عقب زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان قبل يومين، نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى الشيباني كلام يفيد بأنَّ الأخير وجه إليه دعوة من الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة دمشق، لكن بري لم يرفض الدعوة بل رحّب بها، وشرح عدم تنقله في هذه المرحلة بسبب ظروفه.
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الكلام الذي نُقل عن برّي يحمل إشارة أمنية يتوجب التوقف عندها، فـ"رئيس البرلمان" الذي يسكنُ عين التينة يُلمح إلى "عدم تنقله في هذه المرحلة"، الأمر الذي يشير إلى مخاطر تتهدّده، وهذا أمر وارد بدرجةٍ كبيرة لدرجة أن منصات إسرائيلية حرضت مؤخراً على بري بسبب رفضه لـ"اتفاق الإطار" الذي تم إبرامهُ بين لبنان وإسرائيل.

في الواقع، فإن أي تهديد لبري ليس مُستبعداً، لكن في الوقت نفسه ليس مُستبعداً أيضاً أن يكون كلام بري عن "وضعه الدقيق" إشارة للابتعاد عن أي زيارة تخصّ سوريا، لاسيما أن هذا الأمر سيتعارض تماماً مع "حزب الله" وتوجهاته، في حين أن أي خطوة من بري نحو سوريا ستقلب الموازين على صعيد "الثنائي الشيعي" رأساً على عقب.

ولذلك، فإنّ أي مبادرة من بري نحو سوريا بشكل شخصيّ مستبعدة أقله في الوقت الراهن، خصوصاً أن ما يُحكى عن دعوات سورية لمسؤولين لبنانيين لا يقف عند حدود الانفتاح بقدر ما يرتبطُ أكثر فأكثر بتشبيك مختلف الأطراف اللبنانية مع "دمشق الجديدة" بما في ذلك بري نفسه الذي لا يُمثل دوره عاملاً محورياً في انفتاح "حزب الله" على الحكم الجديد في سوريا من بوابة "أهمية التنسيق" بين بيروت ودمشق.

وعليه، فإن بري "لم يكسرها" مع السوريين وفي الوقت نفسه "لم يجبرها"، في حين أنّ الحديث عن وضع أمني يخص "رئيس المجلس" يعتبرُ متكرراً، لكنه في الوقت نفسه يستدعي قلقاً من أي مخطط غادر بأيادٍ إسرائيلية تسعى لإحداث فتنة داخلية في لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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