الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء على مسلح في مجدل زون

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زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "قضى على مسلح وصفه بـ"المخرب"، بعد رصده داخل منطقة أمنية في منطقة مجدل زون جنوب لبنان، بالقرب من القوات الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب".
وأوضح أن "قوات من اللواء 551 التابع للفرقة 91 رصدت المسلح خلال عمليات ميدانية في المنطقة، قبل أن تقوم بإطلاق النار عليه وملاحقته، ثم تنفيذ عمليات تمشيط انتهت بـ"تحييده" بحسب البيان الإسرائيلي".
وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية تواصل العمل على "إزالة أي تهديد" يستهدف جنودها، مؤكداً عدم السماح لأي جهة، وعلى رأسها حزب الله، بتهديد أمن إسرائيل أو جنودها".
بعد ملاحقة: جيش الدفاع يقضي على مخرب مسلح رصد تواجده في المنطقة الأمنية بالقرب من القوات العاملة في جنوب لبنان
🔸رصدت قوات اللواء 551 تحت قيادة الفرقة 91 اليوم (السبت) مخربًا مسلحًا داخل المنطقة الأمنية في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان.
🔸مباشرة بعد رصد المخرب قامت القوات بإطلاق… pic.twitter.com/Hp5fYYYZ3s
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) July 4, 2026
بعد ملاحقة: جيش الدفاع يقضي على مخرب مسلح رصد تواجده في المنطقة الأمنية بالقرب من القوات العاملة في جنوب لبنان
🔸رصدت قوات اللواء 551 تحت قيادة الفرقة 91 اليوم (السبت) مخربًا مسلحًا داخل المنطقة الأمنية في منطقة مجدل زون بجنوب لبنان.
🔸مباشرة بعد رصد المخرب قامت القوات بإطلاق… pic.twitter.com/Hp5fYYYZ3s