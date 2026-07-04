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لبنان

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء على مسلح في مجدل زون

Lebanon 24
04-07-2026 | 14:07
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الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء على مسلح في مجدل زون
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زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "قضى على مسلح وصفه بـ"المخرب"، بعد رصده داخل منطقة أمنية في منطقة مجدل زون جنوب لبنان، بالقرب من القوات الإسرائيلية المنتشرة في الجنوب".

وأوضح أن "قوات من اللواء 551 التابع للفرقة 91 رصدت المسلح خلال عمليات ميدانية في المنطقة، قبل أن تقوم بإطلاق النار عليه وملاحقته، ثم تنفيذ عمليات تمشيط انتهت بـ"تحييده" بحسب البيان الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية تواصل العمل على "إزالة أي تهديد" يستهدف جنودها، مؤكداً عدم السماح لأي جهة، وعلى رأسها حزب الله، بتهديد أمن إسرائيل أو جنودها".

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