تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"استراحة" خلال التشييع.. المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
05-07-2026 | 04:00
A-
A+
استراحة خلال التشييع.. المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات
استراحة خلال التشييع.. المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد المنطقة خلال أيام تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي حالة من الهدوء النسبي، وكأن كل الأطراف قررت التقاط أنفاسها بعد أسابيع من التصعيد المتبادل. إلا أن هذه الاستراحة لا تبدو مؤشراً إلى نهاية المواجهة،بقدر ما تشكل فاصلاً بين مرحلتين مختلفتين.
Advertisement
فالمشهد الإقليمي لا يزال مفتوحاً على احتمالات واسعة، تبدأ بعودة الحرب على أكثر من جبهة، ولا تنتهي بإمكان الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعيد رسم التوازنات في المنطقة.

هذا الهدوء المؤقت ترافق مع تطور سياسي لافت تمثل في التحضير لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبمجرد الإعلان عن الزيارة، عادت الأسئلة لتتصدر المشهد حول طبيعة الملفات التي ستناقش، وما إذا كان نتنياهو سيحاول إقناع الإدارة الأميركية بإعادة فتح المواجهة العسكرية مع إيران، بعدما تراجعت حدة التصعيد خلال الفترة الماضية.

بحسب مصادر متابعة، فإن هذا السيناريو لا يبدو سهلاً في المرحلة الحالية. فترامب، رغم تشدده في العديد من الملفات، يفضل أن يبقى القرار المتعلق بإيران في يده وحده، ولا يرغب في منح أي طرف آخر مساحة للتأثير على توقيت المواجهة أو شكلها. ولذلك، فإن فرص نجاح نتنياهو في انتزاع موافقة أميركية على استئناف الحرب ضد إيران تبدو محدودة، خاصة أن واشنطن لا تزال تدرس بدقة كلفة أي مواجهة جديدة وانعكاساتها على المنطقة بأكملها.

لكن صعوبة فتح الجبهة الإيرانية لا تعني بالضرورة تراجع احتمالات التصعيد في أماكن أخرى. فهناك تقديرات متزايدة تشير إلى أن نتنياهو قد يركز خلال لقاءاته في واشنطن على الساحة اللبنانية، عبر طلب فترة سماح سياسية وعسكرية تسمح لإسرائيل باستئناف عملياتها هناك، في مقابل التسليم بأن القرار النهائي في الملف الإيراني سيبقى بيد الإدارة الاميركية. ومن وجهة نظر إسرائيل، فإن الضغط على لبنان قد يشكل ورقة تفاوضية إضافية من دون الوصول إلى مواجهة إقليمية واسعة مع إيران في هذه المرحلة.

هذا الاحتمال يعيد لبنان إلى دائرة القلق، خصوصاً أن أي تصعيد جديد ستكون له انعكاسات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة، في وقت لا يزال البلد يواجه أزمات داخلية معقدة.
كما أن مختلف القوى الإقليمية والدولية تدرك أن الساحة اللبنانية تبقى الأكثر حساسية، وأن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى انفجار يصعب احتواؤه لاحقاً.

في المقابل، لا يقتصر الحراك الحالي على الخيارات العسكرية وحدها. فهناك مسار سياسي يتحرك بالتوازي، يتمثل في اتصالات إقليمية ودولية تهدف إلى البحث عن تسوية شاملة تنهي مرحلة المواجهة المفتوحة. وتبرز في هذا السياق إمكانية أن تلعب دول الخليج دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر، مستفيدة من علاقاتها مع مختلف الأطراف، ومن رغبتها في تثبيت الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.

غير أن الوصول إلى مثل هذه التسوية لن يكون سريعاً أو سهلاً، إذ لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة، كما أن كل طرف يحاول تحسين موقعه التفاوضي قبل الجلوس إلى الطاولة. لذلك تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لأن تشهد مزيجاً من الضغوط السياسية والرسائل العسكرية، بانتظار اتضاح الاتجاه النهائي، سواء نحو جولة جديدة من المواجهات، أو نحو اتفاق واسع يعيد رسم المشهد الإقليمي، ويضع لبنان ضمن معادلة مختلفة عما عرفه خلال السنوات الماضية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ما الهدف من "استراحة الماء" في المونديال؟
lebanon 24
Lebanon24
05/07/2026 11:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت منطقة ابو الاسود في ارض مفتوحة ولا اصابات
lebanon 24
Lebanon24
05/07/2026 11:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تامر حسني يمازح طفلة خلال حفلته: "حافظة كل ده إزاي؟" (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/07/2026 11:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان بين خيارَين: تفكيك "حزب الله" أو حرب إسرائيلية مفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
05/07/2026 11:49:59 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:40 | 2026-07-05
Lebanon24
04:15 | 2026-07-05
Lebanon24
04:11 | 2026-07-05
Lebanon24
03:51 | 2026-07-05
Lebanon24
03:45 | 2026-07-05
Lebanon24
03:43 | 2026-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24