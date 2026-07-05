صحيفة إسرائيليّة: "حزب الله" يُراهن على تكرار هذا السيناريو

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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الكاتب والأكاديمي إيال زيسر، قال في مقال نشرته صحيفة " اليوم"، إنّ "الحديث عن اقتراب وإسرائيل من تفاهمات سياسية جديدة لا يزال سابقًا لأوانه"، واشار إلى أنّ "أي إعلان مبادئ بين الجانبين قد يلقى المصير عينه الذي انتهت فيه اتفاقية 17 أيار 1983، إذا لم تُتخذ خطوات عملية لمعالجة التحديات القائمة على الساحة ".وأضاف زيسر، أنّ "استعداد الحكومة اللبنانية لتوقيع وثيقة مبادئ تتضمن التزامًا بالسير نحو اتفاق سلام مع إسرائيل يمثل، من وجهة نظره، تطورًا لافتًا، خصوصًا في ظل ما وصفه بتراجع نفوذ " " مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت فيها مفاهيم "السلام" و"التطبيع" غائبة عن الخطاب السياسي اللبناني".واعتبر أنّ "وثيقة المبادئ لا ترقى إلى مستوى اتفاق سلام فعلي، بل تبقى في إطار إعلان النوايا الذي يحتاج إلى ترجمة عملية على الأرض"، ورأى أنّ "التحدي الحقيقي يكمن في آليات التنفيذ وليس في البيانات السياسية أو التعهدات المعلنة".وأشار زيسر إلى أنّ "أهمية الإعلان، في حال المضي به، تكمن في قدرته على فصل المسار اللبناني عن المفاوضات الجارية بين وإيران، ومنع طهران من الاحتفاظ بنفوذ مباشر في تحديد مستقبل الساحة اللبنانية".وانتقد ما وصفه بمحاولة الأميركي جيه دي فانس ربط الملف اللبناني بالتفاهمات مع ، معتبراً أنّ "مثل هذا التوجه يمنح طهران دورًا مؤثرًا في لبنان ويمنح "حزب الله" فرصة لاستعادة قوته، الأمر الذي قد يعرقل جهود الحكومة اللبنانية لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدًا عن النفوذ ".وبحسب زيسر، فإن "تدخل الأميركية ماركو روبيو، بالتنسيق مع لبنان وإسرائيل، ساهم في إبعاد هذا السيناريو، كما أتاح لتل أبيب الحفاظ على وجودها العسكري في بما ينسجم مع متطلباتها الأمنية".ورغم ذلك، شدد الكاتب على أنّ "ما يجري حتى الآن لا يتجاوز إطار الوثائق السياسية غير الملزمة، مستذكراً اتفاق 17 أيار 1983، والذي نصّ على إنهاء حالة الحرب بين الطرفين واحترام الحدود وانسحاب القوات مقابل لبناني بمنع أي عمليات ضدّ إسرائيل انطلاقًا من الأراضي اللبنانية".وأوضح أنّ "الاتفاق لم يصمد طويلاً بسبب ضعف الدولة اللبنانية آنذاك وعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها، إلى جانب الدور السوري في عرقلة الاتفاق وانسحاب الولايات المتحدة من المشهد اللبناني بعد تعرض قواتها لهجمات دامية تبناها "حزب الله"، ما أدى في نهاية المطاف إلى إلغاء الاتفاق عام 1984".ولفت زيسر إلى أنّ "حزب الله" يراهن اليوم على تكرار هذا السيناريو، معتبراً أنّ مصير أي تفاهمات جديدة قد يكون مشابهاً إذا بقي الحزب لاعبًا رئيسيًا في الساحة الداخلية اللبنانية".وختم قائلاً، إنّ "نجاح أي مسار سياسي مستقبلي بين لبنان وإسرائيل يتطلب، من وجهة نظره، منع "حزب الله" من استعادة قدراته وتقليص النفوذ الإيراني في ، بالتوازي مع دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز دورها، محذراً من أن تجاهل دروس الماضي قد يؤدي إلى إعادة إنتاج إخفاقات التجارب السابقة".