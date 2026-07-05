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لبنان

بلدة العدوسية استقبلت السفير البابوي ورئيس "كاريتاس"

Lebanon 24
05-07-2026 | 08:23
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بلدة العدوسية استقبلت السفير البابوي ورئيس كاريتاس
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استقبلت بلدة العدوسية ورئيس بلديتها عبد المسيح الطيار وبدعوة من رئيس اساقفة صور المارونية المطران شربل عبدالله ورعية مار يوسف العدوسية، السفير البابوي باولو بورجيا ورئيس كاريتاس لبنان سمير غاوي للمشاركة في الذبيحة الإلهية على نية السلام في البلدة وفي لبنان مع مشاركة كافة المنظمات في الرعية.
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واحتفل المطران عبدالله بالذبيحة الإلهية يعاونه السفير البابوي ورئيس كاريتاس وخادم الرعية الخوري جريس الحاج الذي رحب بـ"الزيارة التاريخية التي تعكس حضور الكنيسة مع شعبها في هذه الفترة الدقيقة التي نمر بها".

وشكر البابا لاوون على اهتمامه بالبلدة ومساعدتهم طوال فترة الحرب والتي تجلت بالعناية الإلهية وانطفأت النار بطريقة ربانية ورئيس كاريتاس على المساعدات التي قدمها للعائلات في الحرب.

ونقل السفير البابوي تحيات البابا لاوون "الذي تابع الوضع الدقيق في لبنان وفي البلدات الجنوبية، وبذل مجهوده للشرق الاوسط للعيش بسلام والطرق التي توصل السلام، وكان لبنان محور صلاته دائما ومنذ زيارته الاخيرة اليه، وان قرار الحرب والسلام قرار شخصي لنعيش الحرب بنفس مسيحية ونتخطاها بسلام".

وانتقل الجميع الى قاعة البلدة لتقديم الهدايا وكلمات شكر وكوكتيل بالمناسبة.
 
 
 
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