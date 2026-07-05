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لبنان

قاليباف لوفد "حزب الله": لبنان حاضر في تفاهم إيران وأميركا

Lebanon 24
05-07-2026 | 12:31
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قاليباف لوفد حزب الله: لبنان حاضر في تفاهم إيران وأميركا
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التقى وفد من "حزب الله" رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال وجوده في طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي.

وخلال اللقاء، قال الوفد إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان انتصاراً لجميع المسلمين في العالم، مشيراً إلى أنه خلال الحرب الإسرائيلية عام 1982، أمر الإمام الخميني بتوجه حرس الثورة إلى لبنان لنصرة الشعب اللبناني.

وأضاف الوفد أن لبنان، "ببركة القيادة الإيرانية ووفاء الإخوة في لبنان"، تحول إلى أول بلد يرغم إسرائيل على التراجع.

كما اعتبر أن الحرب في لبنان توقفت بتدخل إيران وإلزام الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ شروط مذكرة التفاهم.

من جهته، قال قاليباف إن نضال "حزب الله" في الحرب الأخيرة أثبت للعالم الترابط الوثيق بين فصائل المقاومة وإيران.

وأكد أن طهران حافظت على خطوط مبدئية في المفاوضات، بينها قضية جبهة المقاومة ولبنان، مشيراً إلى أن التأكيد الأساسي قبل توقيع التفاهم كان إدراج مبدأ وقف الحرب ضد حلفاء إيران في جبهة المقاومة.

وشدد قاليباف على أن إيران تولي أهمية خاصة لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان، معتبراً أن إسرائيل أدركت أن إرساء السلام في المنطقة ولبنان والشرق الأوسط غير ممكن إلا عبر مسار إيران.

وقال: "نحن نتفاوض بصراحة وبروح قتالية، ونقول لدول المنطقة إن أميركا والكيان الصهيوني لن يجلبا الأمن والقوة".

وأضاف أن دول المنطقة باتت تدرك أن استتباب الأمن والنمو الاقتصادي مرتبطان بالتعاون بينها، مؤكداً أن الدول الإسلامية يجب أن تقف إلى جانب بعضها وتنبذ الخلافات.

 

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