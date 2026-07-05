قاليباف لوفد "حزب الله": لبنان حاضر في تفاهم إيران وأميركا

التقى وفد من " " رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، خلال وجوده في للمشاركة في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي.

وخلال اللقاء، قال الوفد إن انتصار الثورة الإسلامية في كان انتصاراً لجميع المسلمين في العالم، مشيراً إلى أنه خلال الحرب عام 1982، أمر الإمام الخميني بتوجه حرس الثورة إلى لنصرة الشعب اللبناني.

وأضاف الوفد أن لبنان، "ببركة القيادة ووفاء الإخوة في لبنان"، تحول إلى أول بلد يرغم على التراجع.

كما اعتبر أن الحرب في لبنان توقفت بتدخل إيران وإلزام وإسرائيل بتنفيذ شروط مذكرة التفاهم.

، قال قاليباف إن نضال "حزب الله" في الحرب الأخيرة أثبت للعالم الترابط الوثيق بين فصائل وإيران.

وأكد أن طهران حافظت على خطوط مبدئية في المفاوضات، بينها قضية جبهة المقاومة ولبنان، مشيراً إلى أن التأكيد الأساسي قبل توقيع التفاهم كان إدراج مبدأ وقف الحرب ضد حلفاء إيران في جبهة المقاومة.

وشدد قاليباف على أن إيران تولي أهمية خاصة لوحدة الأراضي وسيادة لبنان، معتبراً أن إسرائيل أدركت أن إرساء السلام في المنطقة ولبنان والشرق الأوسط غير ممكن إلا عبر مسار إيران.

وقال: "نحن نتفاوض بصراحة وبروح قتالية، ونقول لدول المنطقة إن أميركا والكيان الصهيوني لن يجلبا الأمن والقوة".

وأضاف أن دول المنطقة باتت تدرك أن استتباب الأمن والنمو الاقتصادي مرتبطان بالتعاون بينها، مؤكداً أن الدول الإسلامية يجب أن تقف إلى جانب بعضها وتنبذ الخلافات.