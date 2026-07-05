تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقرير يكشف: "حزب الله" خارج الاتفاق.. لكنه يتحكم بمصيره

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-07-2026 | 13:00
A-
A+
تقرير يكشف: حزب الله خارج الاتفاق.. لكنه يتحكم بمصيره
تقرير يكشف: حزب الله خارج الاتفاق.. لكنه يتحكم بمصيره photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يرى مقال نشره موقع "عرب نيوز" أن الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة يفتح نافذة دبلوماسية مهمة، لكنه يبقى مهدداً بالعقبة الأكبر: سلاح "حزب الله" وآلية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
Advertisement
 
ويقول التقرير الذي ترجمه "لبنان24": تاريخ محاولات حل النزاع بين إسرائيل ولبنان مليء ببدايات بدت واعدة ثم انتهت إلى الفشل. فبعد كل جولة قتال، كان يتم التوصل إلى اتفاق أو قرار دولي، قبل أن تعود المواجهات لاحقاً بسبب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
 
والمشكلة الأساسية، بحسب المقال، أن صراع إسرائيل لم يكن مع الحكومة اللبنانية مباشرة، بل مع جهات مسلحة غير حكومية: منظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 1982، ثم "حزب الله"، وكلاهما كان في مواجهة مع إسرائيل ومع الدولة اللبنانية أيضاً.
 
ويقول التقرير:" الاتفاق الجديد، الذي وُقّع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، يحاول معالجة جذور النزاع. لكنه يواجه مشكلة مبكرة، إذ إن "حزب الله" ليس طرفاً فيه، رغم أن نجاحه يحتاج إلى تعاونه، سواء بالقبول أو تحت الضغط. وقد رفض أمينه العام نعيم قاسم الاتفاق، واصفاً إياه بأنه "مذل" و"مخز" و"استسلام للسيادة".
 
ويشير التقرير إلى أن النص الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية يحمل طابعاً طموحاً، لكنه لا يوضح بما يكفي طريق التنفيذ. فهو يتحدث عن اعتراف متبادل بالسيادة والرغبة في العيش بأمن كدولتين جارتين، لكن هذا المبدأ يبقى نظرياً طالما أن إسرائيل تواصل احتلال مناطق لبنانية من دون جدول زمني واضح للانسحاب.
في المقابل، يعترف التقرير بأن لإسرائيل هواجس أمنية مشروعة، وأن الاتفاق يربط الانسحاب بعملية تدريجية تشمل تعزيز سلطة الجيش ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية وتفكيك بناها العسكرية، وفي مقدمتها "حزب الله".
 
لكن السؤال المركزي يبقى، حسب التقرير، من دون جواب واضح: ما الذي سيدفع "حزب الله" إلى التخلي عن سلاحه والتحول إلى حركة سياسية واجتماعية فقط؟ ومن دون إجابة مقنعة، سيبقى الانسحاب الإسرائيلي الكامل غامضاً.
 
ويخلص التقرير، إلى أن بقاء إسرائيل في لبنان قد يمنح "حزب الله" ذريعة لرفض نزع سلاحه، وأن البديل عن تحويل الاتفاق إلى واقع عملي هو مستنقع جديد من حرب العصابات يخدم الحزب وإيران
مواضيع ذات صلة
ماذا فعلت إسرائيل بـ"مسيرات حزب الله"؟ تقرير جديد يكشف
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 03:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي: لهذا السبب يرى "حزب الله" في الإتفاق الإيراني انتصاراً له
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 03:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وثيقة تكشف مصير سلاح "حزب الله".. القصة في تقرير جديد
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 03:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Hill": نزع سلاح "حزب الله" هو مفتاح سيادة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 03:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الحكومة اللبنانية

الولايات المتحدة

الدولة اللبنانية

وزارة الخارجية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2026-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:29 | 2026-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:02 | 2026-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:04 | 2026-07-05
Lebanon24
16:00 | 2026-07-05
Lebanon24
15:29 | 2026-07-05
Lebanon24
15:02 | 2026-07-05
Lebanon24
15:00 | 2026-07-05
Lebanon24
15:00 | 2026-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24