"بوابات إسرائيلية" في الجنوب.. "حدود داخل حدود" تغيّر شكل المنطقة؟

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المعلومات المتداولة تتحدث عن بوابات ونقاط تحكم أقامها الجيش في أكثر من موضع داخل الأراضي الجنوبية، بالتزامن مع أعمال تجريف وقطع طرقات في محيط قرى حدودية.عملياً، يعني ذلك أن الحركة بين بعض المناطق لم تعد مرتبطة بالطريق المفتوحة وحدها، بل بوجود نقطة إسرائيلية قادرة على التحكم بالعبور.مصدر عسكري متابع يقول لـ" " إن خطورة هذه البوابات تكمن في وظيفتها، لا في شكلها. ويشرح أن "أي بوابة ثابتة داخل الأرض اللبنانية تعني أن هناك محاولة لتنظيم الحركة الميدانية وفق قواعد يضعها ، وقد لا يكون الامر مرتبطا بمدنيين، لان هذه البوابات قد تكون قد أُقيمت داخل اراض لا يستطيع أهلها الوصول إليها في الوقت الحالي، طالما أن الوجود الاسرائيلي داخلها مستمر.هذه الصورة تعيد إلى الأذهان ما فرضته إسرائيل في الأراضي ، حيث تحولت الحواجز والبوابات والمعابر إلى جزء من الحياة اليومية للفلسطينيين. هناك، لم تكن البوابة مجرد ، بل وسيلة للتحكم بالوقت والعمل والزراعة والدراسة والعلاج. وفي حال ترسخ نموذج مشابه في الجنوب، ولو بصيغة مختلفة، فقد يجد الأهالي أنفسهم أمام واقع تتحكم فيه إسرائيل بالوصول إلى القرى والحقول والطرقات.الفارق أن ما يحصل في يجري داخل منطقة يفترض أن تكون خاضعة لانسحاب إسرائيلي وانتشار ، لا لإنشاء نقاط عبور جديدة. لذلك، يتعامل معنيون في الملف مع هذه البوابات كمؤشر إلى محاولة فرض أمر ميداني جديد بين الخط الأزرق والقرى الحدودية.هذه البوابات تضع أمام امتحان محرج. فالاتفاقات تتحدث عن انسحاب وانتشار الجيش اللبناني، لكن الوقائع الميدانية توحي بأن إسرائيل تبني أدوات بقاء لا أدوات خروج.