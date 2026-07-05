"تضحيات بلا جواب؟".. تقرير فرنسي يرصد انقسام شيعة لبنان حول حزب الله

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ينطلق التقرير، الذي ترجمه "لبنان24"، من بلدة صريفا في ، حيث تتحدث ناهدة فقيه، وهي امرأة لبنانية في الخامسة والخمسين، أمام منزلها المتضرر بضربة إسرائيلية. بالنسبة إليها، ما حصل ليس خسارة بلا معنى، بل تضحية في سبيل "المقاومة". زوجها وابنها كانا على الجبهة، وابن آخر أُصيب، وأحد أقاربها قُتل. هذا النموذج، بحسب التقرير، يعبّر عن جزء من جمهور حزب الله الذي لا يزال يربط الحرب بفكرة مواجهة وحماية الأرض.لكن التقرير يوضح أن الثمن كان باهظاً جداً: أكثر من 4200 قتيل، غالبيتهم من المدنيين، و60 قرية في جنوب لبنان سُوّيت بالأرض أو احتلتها إسرائيل، إضافة إلى تهجير مئات الآلاف. وفي ظل هذه الكلفة، بدأت أسئلة داخل البيئة الشيعية نفسها حول قرار حزب الله، علاقته بإيران، سلاحه، ومستقبله داخل الدولة .وبحسب التقرير، شكّل قرار حزب الله إطلاق ستة صواريخ على إسرائيل في 2 آذار لحظة مفصلية. فقد قوبل القرار بإدانة واسعة من المسؤولين اللبنانيين، كما أثار انتقادات حتى داخل الطائفة الشيعية. وينقل التقرير عن شخصيات من حركة أمل ومناصرين لحزب الله مواقف مختلفة: بعضهم رأى أن الحرب فرضتها الاعتداءات ، وبعضهم اعتبر أن البلاد دُفعت إلى مواجهة جديدة بعد حرب 2024 من دون قدرة واضحة على تحمّل نتائجها.في المقابل، يبرز التقرير رواية مؤيدة لحزب الله تعتبر فشلت في انتزاع ضمانات من إسرائيل، وأن "المقاومة"هي التي أعادت فرض توازن جديد، خصوصاً مع الدعم . وتقول شخصيات مؤيدة للحزب إن الحرب، رغم دمارها، منعت إسرائيل من فرض وقائع أكبر في الجنوب، وإن سلاح حزب الله لا يزال ضرورياً طالما بقي الاحتلال أو التهديد .ويشير التقرير أيضاً إلى أن الهدنة بين تشرين الثاني 2024 وآذار 2026 لم تكن هادئة فعلياً، إذ سجّلت ، وفق ما ينقل المقال، 15400 خرق إسرائيلي أدّت إلى مقتل ما لا يقل عن 370 شخصاً في لبنان. هذا الرقم يُستخدم داخل بيئة حزب الله لتبرير فكرة أن الدولة والمسار الدبلوماسي لم يوفّرا حماية فعلية للسكان.لكن الصورة ليست موحّدة. فهناك أصوات شيعية تنتقد الحزب والحرب بوضوح. أحد أبناء الضاحية، وهو مؤيد لحركة أمل، يقول إن منزله في الخيام دُمّر ولم يحصل على أي تعويض من حزب الله، معتبراً أن الحرب ليست مشكلة الشيعة بل مشكلة حزب الله. وفي الوقت نفسه، يعترف بأن الحزب لا يزال يحظى بشعبية واسعة، وأن كثيرين يميّزون بين رفضهم السياسي للحزب ورفضهم الوقوف في صف إسرائيل.ويصل التقرير إلى أكثر النقاط إيلاماً عند عائلات دفعت ثمناً مباشراً. يروي قصة حسين فران من النبطية، الذي قُتلت زوجته وابنته في ضربة على كفرحتى. بالنسبة إليه، الخسارة شخصية وقاسية، وهو يسأل عن معنى حرب يدفع ثمنها الأبرياء، حتى وإن بقي خطابه مشدوداً إلى فكرة العداء لإسرائيل وعدم الاستسلام لها.