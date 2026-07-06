رسائل سياسية من طهران

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أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات تعمل على تنظيم سلسلة لقاءات موسعة مع عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين اللبنانيين الذين يزورون للمشاركة في تغطية مراسم تشييع المرشد .وبحسب هذه المصادر، فان اللقاءات تهدف إلى نقل رسائل سياسية مباشرة تتعلق بملفات المنطقة، وفي مقدمها .وتشير المعلومات إلى أن المسؤولين الإيرانيين سيؤكدون خلال هذه الاجتماعات أن طهران لا تنوي التخلي عن دعم لبنان، وأن إنهاء سيبقى شرطاً أساسياً في أي مفاوضات أو تسوية مستقبلية مع الأميركية.