رسائل سياسية من طهران

أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الإيرانية
تعمل على تنظيم سلسلة لقاءات موسعة مع عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين اللبنانيين الذين يزورون طهران
للمشاركة في تغطية مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي
.
وبحسب هذه المصادر، فان اللقاءات تهدف إلى نقل رسائل سياسية مباشرة تتعلق بملفات المنطقة، وفي مقدمها لبنان
.
وتشير المعلومات إلى أن المسؤولين الإيرانيين سيؤكدون خلال هذه الاجتماعات أن طهران لا تنوي التخلي عن دعم لبنان، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
سيبقى شرطاً أساسياً في أي مفاوضات أو تسوية مستقبلية مع الولايات المتحدة
الأميركية.