حريق واسع في صور.. والدفاع المدني يسيطر على النيران

تمكنت فرق الدفاع المدني اللبناني من إخماد حريق كبير اندلع في منطقة صور، بعدما أتى على نحو 600 ألف من الأعشاب اليابسة والأشجار المثمرة.

وشاركت عدة آليات تابعة للدفاع المدني في عمليات الإخماد، حيث عملت العناصر ميدانياً على محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع تمددها نحو الأراضي والأملاك المجاورة.

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وأكد الدفاع المدني اللبناني، في بيان، "مواصلة تنفيذ مهماته الإنسانية والإغاثية"، واضعاً جهوزيته وإمكاناته "في ، ودائماً إلى جانبهم".