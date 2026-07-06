بعد رصد ومراقبة.. مطلوبان سقطا في قبضة الأمن

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أعلنت المديرية لاعامة لقوى الامن الداخلي في بلاع، انه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة عمليات سرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول قيام مجهولَين بتنفيذ عمليات سرقة درّاجات آليّة في مناطق ضمن محافظتَي وجبل .بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّتَيهما، وهما كلٌّ من: ح. د. (من مواليد عام 1996، لبناني)، و هـ. ح. (من مواليد عام 2005، لبناني)، وقد تبيّن أنّهما مطلوبان للقضاء بجرائم تأليف عصابة، وسرقة، ومخدّرات".وقال البلاغ:" بتاريخ 27-06-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلّة ، على متن درّاجة آليّة نوع "جي آر"، لونها زيتي، من دون لوحات، جرى ضبطها.وبتفتيشهما والدرّاجة، ضُبط ما يلي:مسدّس حربي مع ممشطَين بداخلهما /36/ طلقة صالحة للاستعمالمسدّس حربي مع ممشط بداخله /9/ طلقات صالحة للاستعمالهاتفان خلويّان.بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ حوالى /50/ عملية سرقة درّاجات آليّة من أمام المنازل في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: ، والدورة، والضاحية الجنوبية، كما اعترف بتعاطي المخدّرات، ولاسيّما حشيشة الكيف والترامال.كما اعترف الثاني بما نُسب إليه، وبتعاطيه مادة حشيشة الكيف.كما أفادا بأنّهما اشتريا المسدّسَين المضبوطَين بحوزتهما من أحد الأشخاص في مخيّم .أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص".