درجات الحرارة ستنخفض أكثر.. إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة

Advertisement

طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية .الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف على المرتفعات ، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر باخاصة في المناطق الجنوبية.الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتوقع تساقط رذاذ متفرق وخفيف في الفترة الصباحية.الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب كثيف فوق الجبال ودون تعديل بدرجات الحرارة.الخميس: قليل الغيوم مع ضباب على الجبال وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات.-الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 33 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و40 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %-حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 27 درجة.-الضغط الجوي:757 ملم زئبق.-ساعة : 5,33-ساعة غروب الشمس: 19,52