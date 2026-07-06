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لبنان

مرقص بعد الإجتماع الوزاري في السرايا: هذه الكلفة المباشرة الأولية للحرب

Lebanon 24
06-07-2026 | 05:10
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مرقص بعد الإجتماع الوزاري في السرايا: هذه الكلفة المباشرة الأولية للحرب
مرقص بعد الإجتماع الوزاري في السرايا: هذه الكلفة المباشرة الأولية للحرب photos 0
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عقد صباح اليوم الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.
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بعد الاجتماع قال وزير الاعلام بول مرقص:

"ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الكبير ، بحضور عدد من الوزراء.

وتناول البحث  نتائج الجولات الميدانية التي قام بها الوزراء إلى القرى والبلدات الجنوبية، حيث جرى بحث السبل الكفيلة بتعزيز عودة الأهالي إلى قراهم وتأمين إيوائهم بالشكل المناسب.

كما تطرق المجتمعون إلى دعم احتياجات البلديات والقطاعات المحلية بما يسهم في تعزيز هذه العودة، تمهيدًا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.

كذلك، جرى البحث في واقع القطاع التربوي في الجنوب استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، والاحتياجات اللازمة لضمان حسن سيره.

وتم أيضًا استعراض أعمال فتح الطرق وإزالة الأنقاض، التي انطلقت وبدأ تنفيذها فعليًا.

وأُشير خلال الاجتماع إلى أن الكلفة المباشرة الأولية للحرب، وفق التقديرات الأولية، تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وذلك من دون احتساب الخسائر الاقتصادية والأضرار غير المباشرة، وبصرف النظر عن مسألة حرب الاسناد الاولى.

وفي ختام الاجتماع، أعطى رئيس مجلس الوزراء توجيهاته إلى الوزراء المعنيين للمبادرة إلى تفعيل واستكمال الخطوات الكفيلة بتسهيل عودة الأهالي النازحين، وتأمين الخدمات المطلوبة من الوزارات المختصة، وتعزيز التنسيق في ما بينها لتحقيق هذه الغاية".
 
 
 
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