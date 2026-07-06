تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع لجنبلاط: التاريخ لا يعود إلى الوراء

Lebanon 24
06-07-2026 | 07:32
A-
A+
جعجع لجنبلاط: التاريخ لا يعود إلى الوراء
جعجع لجنبلاط: التاريخ لا يعود إلى الوراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على "اكس": 
 
"وليد بك جنبلاط، أشكرك على كتابك القيّم. أما في ما يتعلق بإهدائك، حيث كتبت أن "وحدها اتفاقية الهدنة هي الأساس"، فلا شك أن اتفاقية الهدنة كانت فعلًا الأساس بين دولة لبنان وإسرائيل. لكن، ويا للأسف، تركناها تسقط، ودسناها تحت أقدامنا، منذ العام 1964 وحتى اليوم، ما جعلها وكأنها لم تعد موجودة.
وليد بك، إن التاريخ لا يعود إلى الوراء، والأيام لا تنتظر أحدًا. والمهم اليوم هو أن نستدرك ما وصلنا إليه، بدلا من البكاء على الأطلال". 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب ترامب ردّ على جعجع: لا نهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 19:08:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: لا حل سوى باستمرار المفاوضات للحدّ من الخسائر
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 19:08:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع للمنتسبين الجدد: أنتم تنضمون إلى قضية وطنية لا إلى إطار حزبي تقليدي
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 19:08:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تقدم شعبي لجنبلاط
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 19:08:25 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية سمير جعجع

حزب القوات اللبنانية

اللبنانية سمير جعجع

القوات اللبنانية

وليد بك جنبلاط

دولة لبنان

سمير جعجع

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-06
Lebanon24
11:38 | 2026-07-06
Lebanon24
11:35 | 2026-07-06
Lebanon24
11:00 | 2026-07-06
Lebanon24
10:52 | 2026-07-06
Lebanon24
10:39 | 2026-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24