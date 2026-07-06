لقاءات نيابية ودبلوماسية واقتصادية في قصر بعبدا.. واتصال للرئيس عون مع مجموعة "تاسك فورس فور ليبانون"

شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أهمية عودة الجيش طول الحدود، وعلى أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في ، "لأن بقاء الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش، وأسس تحقيق السلام العادل والدائم."

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وقال: "ان الجيش والقوى الأمنية هما حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب، وعودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم،" مؤكداً أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وأن عودتها إلى الساحة غير مطروح، على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة.

موقف الرئيس عون جاء خلال اتصال مع "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" (Task Force for Lebanon) عبر تقنية الفيديو، حيث شكرها على وقوفها الدائم الى جانب لبنان وشعبه، وعلى جهودها للعمل على تعزيز سيادة لبنان واستقلاله، طالباً دعمها لصيغة الاطار التي تم التوصل اليها مع إسرائيل برعاية أميركية، من أجل تطبيق البنود الواردة فيه، خصوصاً لجهة السيادة ونشر سلطة الدولة اللبنانية بقواها على كافة الأراضي. وأكد أنه كان ولا يزال يرغب في مساعدة "تاسك فورس فور ليبانون" للوقوف في وجه الأصوات المنتشرة في ، والتي لا تريد الخير للبنان.

واستعرض الرئيس عون، الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ العام 1949 والمواجهات العسكرية التي حصلت منذ ذلك الوقت، مروراً بالعام 1969 واتفاق القاهرة، وصولاً إلى الواقع اليوم، وشدد على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، وعلى أهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش، وأسس تحقيق السلام العادل والدائم.

ولفت إلى أن خيار التفاوض كان الوحيد المتبقي بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف التي اعلنت من اجلها. وأكد أنه ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإذا استمر التعنت في البقاء على هذه الأراضي، فإن الوضع لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة ولبنان بالنسبة إلى استعادة هذا البلد سيادته واستقلاليته وقوة مؤسساته.

وشدد على أن على الإدارة الأميركية الضغط من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، لأنه مفتاح أي تقدم حقيقي وملموس وواقعي على مسار السلام في لبنان، وضمان الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية اللبنانية، معتبراً أن الجيش والقوى الأمنية اللبنانية هما حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب، وعودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم.

وأوضح أن تعليق الدعاوى بين إسرائيل ولبنان محصور خلال فترة المفاوضات، ولا يعني التخلي كلياً عن هذه الدعاوى.

وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وأن عودتها إلى الساحة غير مطروح، على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة، لأن الجميع اختبر مآسي هذه الحرب وانعكاسها السلبي على كل الفئات اللبنانية، وهو ما يدركه أيضاً الزعماء الروحيون والسياسيون ويعملون على تفاديه. وأشاد في هذا الاطار بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعمل من اجل التهدئة والتحذير من مخاطر الفتنة، إضافة الى تأييده وقف اطلاق النار وانسحاب الإسرائيليين من الجنوب، مذكّراً بالجهود التي بذلها رئيس المجلس النيابي لاعمار الجنوب وازدهاره خلال الفترة السابقة.

بدورهم، اعرب أعضاء "تاسك فورس فور ليبانون" عن تقديرهم لما يقوم به الرئيس عون، والمساعي التي يبذلها كي ينهض بلبنان ويعمل على ترسيخ امن واستقرار وسلام دائمين. واكدوا استعدادهم لوضع كل طاقاتهم واتصالاتهم في الولايات المتحدة الاميركية، كي يساهموا في تحقيق الرؤية التي يسعى اليها رئيس الجمهورية والوصول الى سيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها، وتعزيز دور الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية في تعميم الامن والاستقرار في البلاد.

النائب فؤاد مخزومي

على صعيد آخر، كانت للرئيس عون لقاءات سياسية ودبلوماسية وانمائية.

نيابيا، استقبل الرئيس عون رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي الذي قال بعد اللقاء:"تشرفت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في مرحلة مفصلية يمر بها لبنان، حيث عرضنا التطورات الأخيرة في أعقاب الإعلان الصادر عن واشنطن في السادس والعشرين من حزيران، والفرصة التاريخية المتاحة أمام لبنان لاستعادة دولته وسيادته الكاملة.وأكدت لفخامته دعمي الكامل لهذا المسار، لأنه يشكل للمرة الأولى إطاراً عملياً يعيد قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية وحدها، ويضع حداً لتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الوطنية، وفي مقدمها التدخل الإيراني الذي صادر القرار اللبناني وأدخل البلاد في حروب وأزمات لا مصلحة للبنان فيها".

أضاف:" كما أكدت دعمي الكامل لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون في قيادته لهذه المرحلة الدقيقة، ولدولة رئيس الدكتور نواف سلام والحكومة، لأن نجاح هذا المسار يتطلب وحدة الموقف الرسمي، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وعدم السماح بإضاعة هذه الفرصة الوطنية.ونعتبر أن ما أُعلن في واشنطن يشكل إطاراً سياسياً وأمنياً وتاريخياً يفتح الطريق نحو سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، ويبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، وفي مقدمها اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني 2024، ويضع الآليات التنفيذية والسياسية اللازمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات التي وافقت عليها الدولة اللبنانية، بما يفضي إلى بسط سلطة كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها وحدها، واستعادة سيادتها الكاملة".

تابع: "ومن المهم التذكير بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي باسم الجمهورية اللبنانية، وكانت تلك الحكومة تستند سياسياً وبرلمانياً إلى القوى التي كانت تؤيدها، وفي مقدمها وحركة أمل وحلفاؤهما. والإطار الذي أُعلن في واشنطن يبني على ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، ويضيف آليات تنفيذية وسياسية لاستكمال تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية وتحقيق الأهداف التي التزمت بها. وبالتالي، فإن من وافق على تلك الالتزامات بالأمس لا يمكنه أن يعترض على استكمال تنفيذها اليوم، لأن احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خياراً سياسياً، بل واجب وطني ودستوري، وأي تراجع عنها يفقد الدولة مصداقيتها ويضر بمصالح لبنان العليا".

وقال:"ليس أمام لبنان اليوم بديل واقعي عن هذا المسار. فإما أن نستعيد الدولة وسيادتها وثقة العالم العربي والمجتمع الدولي، أو أن نبقى أسرى الأزمات والعزلة والانهيار.كما اقترحت على فخامة الرئيس أن تعتمد الحكومة، بالتوازي مع تنفيذ الترتيبات الأمنية، استراتيجية وطنية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في المناطق التي تستعيد الدولة مسؤوليتها فيها، بالتزامن مع تنفيذ مراحل بسط سلطة الدولة وانتشار الجيش اللبناني بعد تسلّم الدولة سلاح حزب الله وفق الآليات التنفيذية المعتمدة.

فلا يكفي أن يدخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق، بل يجب أن تدخل معه الدولة بكل مؤسساتها. المطلوب إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، وإطلاق مشاريع إنمائية واستثمارات منتجة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحسين التعليم والخدمات الصحية، بما يعيد للمواطن ثقته بالدولة ويؤسس لولاء طبيعي لمؤسساتها".

وختم:" لقد أثبتت التجربة أن الفراغ التنموي كانت تملؤه مؤسسات موازية فرضتها الأحزاب والتنظيمات المسلحة، فحلّت مكان الدولة. أما اليوم، فإن مسؤولية الدولة أن تستعيد هذا الدور كاملاً، فلا تبقى أي مؤسسة موازية، ولا أي مرجعية غير مؤسسات الجمهورية اللبنانية. إن استعادة الدولة ليست شعاراً، بل مشروعاً متكاملاً يقوم على سيادة كاملة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد، ومؤسسات واحدة، واقتصاد منتج، وعدالة متساوية، ومستقبل يليق بجميع اللبنانيين.

كتلة الاعتدال الوطني النيابية

واستقبل الرئيس عون وفدا من تكتل "الاعتدال الوطني" النيابي ضم النواب سجيع عطية ومحمد سليمان واحمد الخير وعرض معهم لاخر التطورات على الساحة الداخلية في ضوء صيغة الاطار الموقعة في واشنطن.

وبعد اللقاء، صرح النائب الخير باسم الوفد للصحافيين فقال:" تشرفنا اليوم بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتباحثنا في اخر التطورات التي يعيشها لبنان والمنطقة والمساعي المبذولة لحماية البلد وتثبيت الاستقرار".

أضاف:"اكدنا لفخامة الرئيس وقوف تكتل "الاعتدال الوطني" خلف الدولة والقرارات التي تتخذها وخلف المؤسسات الدستورية، ولا سيما القرارات التي صدرت في 5 و7 آب التي تحدد حصرية السلاح في يد الدولة، و2 آذار التي تحدد منع أي عمل عسكري خارج اطار المؤسسات الشرعية. وهذا يشكل بداية تطبيق لدستور الطائف وإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية باحتكار قرار الحرب والسلم".

تابع: "طبعا، تناقشنا بموضوع صيغة الاطار وموضوع الانقسام الحاصل. وبالنسبة لنا، فان هذا الامر طبيعي في ظل الظروف التي يعيشها البلد وملف بهذا الحجم. ولكن يجب التشديد على ان هذا الاتفاق هو ليس اتفاقية مبرمة ولا معاهدة دائمة بل هو اتفاق موضوع تحت مجهر التنفيذ بين الطرفين. والغاية اللبنانية منه هي تأمين المصلحة الوطنية العليا ، وقف الحرب، انسحاب العدو الإسرائيلي واستعادة الدولة لقرارها السيادي. اما بالنسبة لنا كتكتل، فان الهدف الأساسي هو تثبيت الثقة في الدولة، ومرجعيتها في اتخاذ القرارات الوطنية من تفاوض وغير ذلك".

وقال:"اكدنا لفخامة الرئيس على دور الجيش اللبناني كمؤسسة ضامنة للوحدة الوطنية. يجب الترفع في هذه المؤسسة عن كل الانقسامات والتجاذبات السياسية الداخلية والعمل على دعم المؤسسة العسكرية والوقوف الى جانبها. طبعا، اكدنا أيضا على منع المس بالسلم الأهلي اللبناني باي شكل من الاشكال ومنع الفتنة. كما اكدنا ان تثبيت التضامن والوحدة الوطنية هو مسار أساسي في مواجهة كل التحديات التي يعيشها لبنان".

سئل ما رأيكم حيال وجهات النظر المتعددة بالنسبة الى احتمال زيارة الرئيس العماد جوزاف عون الى البيت الأبيض؟

أجاب: الأساس اليوم هو ان هناك حاضنة عربية ودولية للمسار الذي تسلكه الدولة اكان على مستوى الرئاسة الأولى او الرئاسة الثالثة. وهذا يشكل مصدر اطمئنان لجميع المواطنين اللبنانيين. واليوم الدور الأميركي في التأثير على العدو الإسرائيلي كبير جدا، والزامه بتطبيق الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الدولة اللبنانية. نحن نأمل ان تتكلل هذه الزيارة بالنجاح على مستوى تثبيت الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي على البلد.

سئل:هل تعتبرون ان الدولة قادرة على الضغط على حزب الله لتنفيذ اتفاق الاطار في ظل موقفه الرافض له؟

أجاب: ان اتفاق الاطار استطاع ان يعيد الدولة ويضعها على طاولة القرار المتعلقة بالملف اللبناني وعدم مصادرة هذا القرار من أي طرف اخر. ولكن جميعنا يعلم ان هذا الاتفاق يتكامل اليوم مع كل الخطوات التي تجري على مستوى الدول العربية والدولية مع الدولة الإيرانية. فاذا سار المساران بطريقة سليمة وواضحة، فان هذا الامر سيسهل مهمة الدولة بتطبيق هذا الاتفاق. ولكن السؤال الاخر الذي يجب ان يطرح: هل من مصلحة حزب الله إعاقة مسار هذا الاتفاق، لان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اوضحا كل ملابساته. أي كل التساؤلات الموجودة عند الافرقاء اللبنانيين، اوضحت الدولة اللبنانية كل الملابسات حولها. واني أرى ان من مصلحة حزب الله اكثر من مصلحة الدولة اللبنانية ان يسمح لهذا المسار ان ينطلق. واذا أراد احد ان يعرقل هذا الاتفاق، فليكن غير حزب الله والدولة اللبنانية بسبب مسار الحزب، وليكن العدو الإسرائيلي هو من يعرقل هذا المسار وليظهر امام الأميركي والمجتمع الدولي اننا كلما عقدنا اتفاقا مع هذا العدو يعيق هو هذا المسار. ومن ثم نرى ما يمكننا القيام به في الاطار اللبناني الجامع . ونحن نؤكد على نقطة أساسية، وهي رغبتنا ورغبة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان تكون هناك وحدة وطنية ملتفة حول أي اتفاق يبرم ليكون موقفنا كدولة اقوى.

سفيرة النروج

ديبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفيرة النروج في لبنان السيدة Hilde Haraldstad وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وموقف لبنان من التطورات الراهنة . كما تطرق البحث إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة .

واكدت السفيرة Haraldstad دعم بلادها للمواقف والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها عموما والجنوب خصوصاً ، والمسار الذي نشأ بعد الإعلان عن "صيغة الاطار" التي انبثقت عن المفاوضات اللبنانية - الاميركية - الاسرائيلية في واشنطن. كما اكدت السفيرة استعداد النروج لتقديم مساعدات إنسانية واجتماعية لمواجهة ازمة النزوح التي نشأت عن قصف القرى والبلدات الجنوبية.

رئيسة بلدية كمبرلاند الاوسترالية

واستقبل الرئيس عون رئيسة بلدية مجلس كمبرلاند في اوستراليا السيدة OLA HAMED وعرض معها اوضاع أبناء الجالية اللبنانية والمتحدرين من أصل لبناني، فضلا عن مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي نمو الاقتصاد المحلي الاوسترالي، بالإضافة الى الدور الذي يلعبونه من خلال تعزيز جسور التواصل والتبادل الثقافي بين البلدين.

كما تم التداول خلال اللقاء في العلاقات اللبنانية – الاوسترالية.

مجموعة CMA CGM

واستقبل رئيس الجمهورية رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM السيد رودولف سعادة، يرافقه المدير العام للمجموعة في لبنان والشرق الأدنى السيد جو دقّاق.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى نشاط مجموعة CMA CGM في لبنان وآفاق تطويره.

وأكد سعادة التزام المجموعة بمواصلة حضورها في لبنان، معربًا عن رغبتها في توسيع استثماراتها وتعزيز نشاطها خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، رحّب الرئيس عون بهذا التوجه، مثمنًا ثقة المجموعة بلبنان واستمرارها في الاستثمار فيه، ومؤكدًا حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات المنتجة وتوفير البيئة الملائمة لها، بما يسهم في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.