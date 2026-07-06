تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد تداول فيديو لشقيقة سجين... قوى الأمن تردّ في بيان وهذا ما أوضحته

Lebanon 24
06-07-2026 | 08:08
A-
A+
بعد تداول فيديو لشقيقة سجين... قوى الأمن تردّ في بيان وهذا ما أوضحته
بعد تداول فيديو لشقيقة سجين... قوى الأمن تردّ في بيان وهذا ما أوضحته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمقابلة أُجريت ضمن أحد البرامج التلفزيونيّة، تناولت فيه شقيقة النزيل (خ. م.، من مواليد عام 1975، لبناني) اتّهامات ملفّقة حول إساءة معاملة شقيقها من قِبَل عناصر قوى الأمن الدّاخلي، إضافةً إلى جملة من الادّعاءات غير الصحيحة.
Advertisement

يهمّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن توضّح ما يلي:

إنّ النزيل المذكور أُدخل سابقًا إلى السجن عدّة مرّات خلال الأعوام 2009 و2012 و2014 و2018، وكان آخر دخول له بتاريخ 06-12-2021. وقد صدرت بحقّه عدّة خلاصات أحكام تقضي بحبسه لمدّة عشر سنوات، إضافةً إلى عشرات المذكّرات العدليّة الصادرة عن القضاء المختصّ.

وقد ارتكب عدّة أفعال جرميّة ومخالفات داخل السجون، جرى توثيقها بموجب /17/ محضرًا، أبرزها: أعمال شغب، حرق داخل سجن القبّة، خطف عسكريّين، ضرب وإيذاء، تهديد بالقتل، احتجاز سجناء، فرض خوّات، إدخال ممنوعات، حيازة هواتف خلويّة، تشطيب نفسه، وتخريب داخل السجن، وأفعال منافية للحشمة، إلخ…..

الأمر الذي استدعى نقله أكثر من مرّة إلى عدد من السجون لأسباب تأديبيّة، وهي: زحلة، بعلبك، جبيل، جزين، جبّ جنّين، القبّة، رومية، وأميون. وكان آخر هذه الإجراءات بتاريخ 06-01-2026، حيث حاول المدعو: خ. م.، في سجن جبّ جنّين، إدخال ممنوعات ورشوة أحد العناصر. كما أقدم بتاريخ 07-01-2026 على الإضراب عن الطعام، وبعد فكّ إضرابه، نُقل إلى سجن جبيل مراعاةً لوضعه العائلي، وتسهيلًا لتواصل ذويه معه. وبتاريخ 02-06-2026، أقدم على تشطيب نفسه، وبناءً عليه نُقل تأديبيًّا إلى سجن زحلة، حيث عاد وكرّر الأمر عينه، فنُقل تأديبيًّا إلى سجن بعلبك، ومن ثمّ نقل الى سجن البترون.

تؤكّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنّ الإجراءات المتّخذة بحقّ النزيل المذكور جاءت ضمن الأطر القانونيّة والتنظيميّة المرعيّة الإجراء، وبهدف حفظ النظام داخل السجون، وضمان سلامة السجناء والعناصر المكلّفين بالحراسة، ومنع إدخال الممنوعات أو ارتكاب أي مخالفات أو أفعال جرميّة داخل أماكن التوقيف.

كما أنّها لن تتهاون مع أيّ محاولة لتشويه صورة المؤسّسة أو الافتراء على عناصرها عبر أخبار ملفّقة أو ادّعاءات غير مثبتة، وتحتفظ بحقّها في الادّعاء على شقيقة النزيل المذكور.
مواضيع ذات صلة
بعد تداول أسماء ضباط.. المديرية العامة للأمن العام ترد في بيان
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 19:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تداول فيديو له... قوى الأمن تُعمّم صورة أحد المطلوبين هل تعرفون عنه شيئاً؟
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 19:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لسائقي الدراجات النارية.. بيان من قوى الأمن
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 19:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن ترد على جدل "سيارة زغرتا"
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 19:08:53 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

القضاء ا

البترون

القضاء

لبنان

بعلبك

أميون

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-06
Lebanon24
11:38 | 2026-07-06
Lebanon24
11:35 | 2026-07-06
Lebanon24
11:00 | 2026-07-06
Lebanon24
10:52 | 2026-07-06
Lebanon24
10:39 | 2026-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24