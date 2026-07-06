تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"مكسب مهمّ" حقّقته إسرائيل في الإتّفاق مع لبنان... موقع إسرائيليّ يتحدّث عنه

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-07-2026 | 09:30
A-
A+
مكسب مهمّ حقّقته إسرائيل في الإتّفاق مع لبنان... موقع إسرائيليّ يتحدّث عنه
مكسب مهمّ حقّقته إسرائيل في الإتّفاق مع لبنان... موقع إسرائيليّ يتحدّث عنه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال مراقبون إسرائيليّون، لموقع "JNS" الاسرائيلي إنّ "إسرائيل حققت مكسباً استراتيجياً كبيراً من خلال الإطار الثلاثي الموقع حديثاً مع لبنان والولايات المتحدة، إذ نجحت في إبعاد بيروت عن إيران".
Advertisement

وأضاف الموقع في تقرير ترجمه "لبنان 24": "ومع ذلك، ثمة شكوك كبيرة تحيط بقدرة القوات المسلحة اللبنانية على تنفيذ بنود الاتفاق ضدّ "حزب الله" في المستقبل القريب".

وفي هذا السياق، قال البروفيسور كوبي مايكل الباحث في معهديّ "ميسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية" و"دراسات الأمن القومي" في تل أبيب، للموقع: "تُعد هذه الاتفاقية إنجازاً إسرائيلياً بالغ الأهمية؛ فأولاً، هي تمثل إعلاناً رسمياً من جانب الدولتين بشأن احترام السيادة، وضمان أمن المواطنين في كلّ من لبنان وإسرائيل، والسعي نحو السلام".


وأضاف: "لكن الأمر يتجاوز ذلك. فهذه اتفاقية غير مسبوقة تسمح فيها دولة عربية للجيش الإسرائيلي بالبقاء على أراضيها والعمل ضدّ "منظمة إرهابية" ينتمي أفرادها إلى الدولة عينها، في حين تحظى الشروط الإسرائيلية المتعلقة بالانسحاب من المنطقة والتي ترتبط بجودة الأداء الميداني للجيش اللبناني ووتيرة نزع سلاح "حزب الله" بقبول تلك الدولة العربية".

واعتبر مايكل أنّ القيمة الرئيسية لهذا الإطار تكمن في استبعاد طهران، وتابع: "يُحدث الاتفاق شرخاً بين لبنان وإيران، ويعرقل الطموحات الإيرانية المعلنة لضمّ لبنان كجزء من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وكذلك الشروط المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي والتهديدات الموجهة ضدّ إسرائيل".


ورأى أنّ "إصطفاف لبنان مع إسرائيل تحت الرعاية والوساطة الأميركية، حرم إيران من الحق في التدخل في بيروت، أو خلق رابط بينها وبين طهران، مما يجعل من الصعب للغاية على إيران دعم "حزب الله" بالشكل الذي تُريده، أو استخدام هذا الدعم كرسالة لبقية وكلائها تُؤكّد التزامها بالدفاع عنهم، وذلك بهدف ضمان إمكانية إحياء "حلقة النار" و"محور المقاومة".

وقال مايكل: "ليس من المُؤكّد أنّ الجيش اللبناني سيكون قادراً على أداء المهمة، وبالتأكيد ليس في المستقبل القريب، لكن الجيش الإسرائيلي سيُواصل تحركاته لإضعاف "حزب الله".


وأشار إلى أنه "بفضل المساعدة الأميركية وربما الفرنسية والسعودية أيضاً للجيش اللبناني في مجالات التسليح وبناء القوة والتدريب، ستتهيأ الظروف لنقل المسؤولية تدريجياً وبشكل مسؤول من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني".

ولفت إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى ذلك الحين، محتفظاً بشرعية التحرّك ضدّ "حزب الله" حتى خارج تلك المنطقة، في حال انتهك وقف إطلاق النار أو هاجم إسرائيل".


وأضاف مايكل: "لقد اتخذت الحكومة اللبنانيّة قرارها بالفعل بمجرد توقيع اتفاق الإطار، ومن خلال دعمها العلني والحازم للاتفاق حتى بعد توقيعه".

ورأى أنّ "الحكومة اللبنانيّة لا ترغب في حرب أهلية ولا تتوقع حدوثها، بل تشعر بأمان نسبي بفضل الوجود الإسرائيلي والدعم الأميركي وضعف "حزب الله" داخلياً في لبنان".


وأكد أنّ "حالة ضبط النفس التي التزمت بها إسرائيل نتيجة للضغوط الأميركية ليست نهائية"، وقال: "بمجرد أنّ ينتهك "حزب الله" الهدنة، فإن تقديري هو أنّ تل أبيب ستردّ أيضاً في مناطق الحصانة الخاصة بـ"حزب الله"، أيّ في شمال المنطقة الأمنية".

وحذّر مايكل من أنّ "هذه فترة محدودة ومقيدة ترتبط بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وختم بالقول: "إذا انهارت المفاوضات أو فشلت، فمن المرجح أنّ يتغيّر كل شيء".

من جانبه، أشار العقيد احتياط جاك نيريا من "مركز القدس للشؤون الأمنية والخارجية" والنائب السابق لرئيس قسم التقييم في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، إلى أنّ "فصل لبنان عن إيران يُعد المكسب الرئيسي حتى الآن، مع التشديد في الوقت ذاته على هشاشة هذا الزخم".


وأضاف نيريا: "في الوقت الراهن، لا يرغب أيّ من الحكومة اللبنانيّة و"حزب الله" في خوض مواجهة مباشرة. إذ يعتمد المعارضون للاتفاق على تعذر المصادقة عليه في مجلس النواب، ويستعدون لمواجهة مستقبلية".


وختم قائلاً: "الحرب أجبرت إسرائيل على تبني استراتيجية جديدة ترتكز على مفهوم "العمق الاستراتيجي" داخل أراضي العدوّ".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
موقع بريطاني يتحدّث عن طريقة قتال "حزب الله" الجديدة: هذا التهديد الرئيسيّ الذي يُواجهه
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 19:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانيّة: ما يجري الحديث عنه بشأن زمان ومكان توقيع الاتّفاق مع أميركا تكهّنات إعلاميّة
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 19:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يغيّر "اتفاق لبنان" حسابات ترامب مع إسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 19:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي : هل تحقق العمليات العسكرية في جنوب لبنان أهدافها أم لا مكاسب استراتيجية لها؟
lebanon 24
Lebanon24
06/07/2026 19:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

المستقبل

لبنان 24

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-06
Lebanon24
11:38 | 2026-07-06
Lebanon24
11:35 | 2026-07-06
Lebanon24
11:00 | 2026-07-06
Lebanon24
10:52 | 2026-07-06
Lebanon24
10:39 | 2026-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24