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لبنان

تقرير عن "حزب الله"... ما الذي يقوم به في الجنوب خلال وقف إطلاق النار؟

Lebanon 24
06-07-2026 | 10:30
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تقرير عن حزب الله... ما الذي يقوم به في الجنوب خلال وقف إطلاق النار؟
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ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر أمنية لبنانية قالت إنّ "حزب الله" لم يتعامل مع وقف إطلاق النار بوصفه نهاية للمواجهة، بل كفترة التقاط أنفاس لإعادة ترتيب بنيته الميدانية جنوب لبنان، خصوصًا داخل ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، في مناطق لا تزال شديدة الحساسية، مثل بنت جبيل ودير سريان ومجدل زون".
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وقالت المصادر المطلعة على التحركات الميدانية في جنوب لبنان، إنّ "حزب الله" يحتفظ بعناصر داخل هذه المناطق، يعملون تحت غطاء الحركة المدنية والإشراف على العودة التدريجية للأهالي، في محاولة لإخفاء ما تبقى من شبكاتها القتالية، وإعادة وَصل ما انقطع بين وحداتها بعد الضربات الإسرائيلية الواسعة التي طالت أنفاقًا ومستودعاتٍ ومراكزَ قيادة ومخازنَ سلاح".

ووفق المصادر، فإنّ "الحزب" يلتزم علنًا بوقف إطلاق النار، لكنه في الواقع يرفع مستوى الجهوزية بعيدًا عن الأضواء، عبر ثلاث مهام متوازية: تحديد مواقع الأسلحة التي نجت من القصف، وإعادة تشغيل بعض النقاط اللوجستية، ومحاولة إدخال عناصر إضافيين إلى قرى وبلدات جنوبية تحت عناوين غير عسكرية".

وتشير المعطيات التي تنقلها المصادر، إلى أنّ "الحزب" يركز حاليًّا على مناطق ذات رمزية عسكرية وجغرافية في بنت جبيل ومحيطها، إضافة إلى بلدات تقع على تماس مع خطوط الانسحاب الإسرائيلي المفترض؛ لأن هذه المناطق تمنحه قدرة على مراقبة الحركة الإسرائيلية من جهة، وعلى اختبار قدرة الجيش اللبناني و"اليونيفيل" من جهة أخرى".

ولا تنظر المصادر إلى هذه التحركات كاستعداد لحرب شاملة فورية، بل كتحضير لعودة الاشتباك عند أول فرصة سياسية أو ميدانية. فـ"الحزب"، وفق التقدير الأمني، يريد أن يبدو ملتزمًا أمام الدولة اللبنانية، لكنه لا يريد خسارة قدرته على فرض واقع ميداني في الجنوب.

وتقول المصادر، إنّ "حزب الله" يحاول إجراء تقييم محدّث لحجم خسائره، ويشمل تحديد ما بقي صالحًا للاستخدام من الصواريخ القصيرة، وقذائف الهاون، والعبوات الناسفة، والصواريخ المضادة للدروع، والطائرات المسيّرة الصغيرة التي يمكن استخدامها في عمليات محدودة ومنخفضة الكلفة". (ارم نيوز)
 
 
 
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