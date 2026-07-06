تقرير عن "حزب الله"... ما الذي يقوم به في الجنوب خلال وقف إطلاق النار؟

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ذكر موقع " "، أنّ مصادر أمنية لبنانية قالت إنّ " " لم يتعامل مع وقف إطلاق النار بوصفه نهاية للمواجهة، بل كفترة التقاط أنفاس لإعادة ترتيب بنيته الميدانية ، خصوصًا داخل ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، في مناطق لا تزال شديدة الحساسية، مثل ودير سريان ومجدل زون".وقالت المصادر المطلعة على التحركات الميدانية في جنوب ، إنّ "حزب الله" يحتفظ بعناصر داخل هذه المناطق، يعملون تحت غطاء الحركة المدنية والإشراف على العودة التدريجية للأهالي، في محاولة لإخفاء ما تبقى من شبكاتها القتالية، وإعادة وَصل ما انقطع بين وحداتها بعد الضربات الواسعة التي طالت أنفاقًا ومستودعاتٍ ومراكزَ قيادة ومخازنَ سلاح".ووفق المصادر، فإنّ "الحزب" يلتزم علنًا بوقف إطلاق النار، لكنه في الواقع يرفع مستوى الجهوزية بعيدًا عن الأضواء، عبر ثلاث مهام متوازية: تحديد مواقع الأسلحة التي نجت من القصف، وإعادة تشغيل بعض النقاط اللوجستية، ومحاولة إدخال عناصر إضافيين إلى قرى وبلدات جنوبية تحت عناوين غير عسكرية".وتشير المعطيات التي تنقلها المصادر، إلى أنّ "الحزب" يركز حاليًّا على مناطق ذات رمزية عسكرية وجغرافية في بنت ومحيطها، إضافة إلى بلدات تقع على تماس مع خطوط الانسحاب المفترض؛ لأن هذه المناطق تمنحه قدرة على مراقبة الحركة الإسرائيلية من جهة، وعلى اختبار قدرة و"اليونيفيل" من جهة أخرى".ولا تنظر المصادر إلى هذه التحركات كاستعداد لحرب شاملة فورية، بل كتحضير لعودة الاشتباك عند أول فرصة سياسية أو ميدانية. فـ"الحزب"، وفق التقدير الأمني، يريد أن يبدو ملتزمًا أمام ، لكنه لا يريد خسارة قدرته على فرض واقع ميداني في الجنوب.وتقول المصادر، إنّ "حزب الله" يحاول إجراء تقييم محدّث لحجم خسائره، ويشمل تحديد ما بقي صالحًا للاستخدام من الصواريخ القصيرة، وقذائف الهاون، والعبوات الناسفة، والصواريخ المضادة للدروع، والطائرات المسيّرة الصغيرة التي يمكن استخدامها في عمليات محدودة ومنخفضة الكلفة". (ارم نيوز)