بيانٌ توضيحيّ من إتحاد النقابات السياحية في لبنان

أصدر اتحاد النقابات السياحية
في لبنان
بياناً اليوم، أوضح فيه أن البيان الصادر باسم "الاتحاد اللبناني
للنقابات السياحية" لا يمت إلى الاتحاد بصلة، ولا يعبر عن موقفه أو رأيه بأي شكل من الأشكال.
وأشار الاتحاد إلى أنه، برئاسة بيار
الأشقر، يضم النقابات السياحية التالية:
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نقابة أصحاب الفنادق برئاسة رئيس الاتحاد
بيار الأشقر.
• نقابة أصحاب المطاعم
والمقاهي والملاهي والباتيسيري برئاسة نائب رئيس
الإتحاد طوني الرامي
.
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نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية برئاسة أمين عام الإتحاد جان بيروتي
.
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نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة جان عبود.
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نقابة أصحاب الشقق المفروشة برئاسة زياد اللبان.
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نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات الخصوصية برئاسة محمد دقدوق.
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نقابة الأدلاء السياحيين برئاسة جان كلود حواط
.
وختم الاتحاد بيانه بالقول: "منعاً لأي التباس، فإن أي بيان يصدر عن أي جهة أخرى لا يمثل اتحاد النقابات
السياحية في لبنان ولا يعبر عن مواقفه، لذا اقتضى التوضيح".