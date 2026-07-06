بيانٌ توضيحيّ من إتحاد النقابات السياحية في لبنان

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أصدر في بياناً اليوم، أوضح فيه أن البيان الصادر باسم " للنقابات السياحية" لا يمت إلى الاتحاد بصلة، ولا يعبر عن موقفه أو رأيه بأي شكل من الأشكال.وأشار الاتحاد إلى أنه، برئاسة الأشقر، يضم النقابات السياحية التالية:نقابة أصحاب الفنادق برئاسة بيار الأشقر.والمقاهي والملاهي والباتيسيري برئاسة الإتحاد طوني .نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية برئاسة أمين عام الإتحاد جان .نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر برئاسة جان عبود.نقابة أصحاب الشقق المفروشة برئاسة زياد اللبان.نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات الخصوصية برئاسة محمد دقدوق.نقابة الأدلاء السياحيين برئاسة .وختم الاتحاد بيانه بالقول: "منعاً لأي التباس، فإن أي بيان يصدر عن أي جهة أخرى لا يمثل السياحية في لبنان ولا يعبر عن مواقفه، لذا اقتضى التوضيح".