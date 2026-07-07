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لبنان

الفضة...هل ما زال الملاذ الآمن المنسي رغم تراجع الأسعار؟

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
07-07-2026 | 05:30
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الفضة...هل ما زال الملاذ الآمن المنسي رغم تراجع الأسعار؟
الفضة...هل ما زال الملاذ الآمن المنسي رغم تراجع الأسعار؟ photos 0
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في الوقت الذي تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأول في أوقات الأزمات، تبدو الفضة وكأنها خرجت مؤقتاً من دائرة الاهتمام بعد تراجع أسعارها وتقلباتها الحادة خلال الأشهر الأخيرة. إلا أن هذا التراجع أعاد طرح سؤال جوهري في الأسواق المالية: هل فقدت الفضة مكانتها الاستثمارية، أم أنها تشكل اليوم فرصة شراء قد تكون أكثر جاذبية من الذهب؟
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يرى خبراء الأسواق أن الفضة تختلف عن الذهب في طبيعة تكوين الطلب عليها. فالذهب يعتمد بصورة أساسية على الطلب الاستثماري واحتياطيات البنوك المركزية، بينما تجمع الفضة بين صفتين؛ فهي معدن ثمين وملاذ آمن من جهة، ومادة أولية تدخل في عشرات الصناعات الحيوية من جهة أخرى، أبرزها صناعة الألواح الشمسية، والمركبات الكهربائية، والإلكترونيات الدقيقة، والرقائق الإلكترونية، والتجهيزات الطبية.

هذا الارتباط الوثيق بالنشاط الصناعي يجعل الفضة أكثر حساسية للدورات الاقتصادية. فعندما تتباطأ الاقتصادات العالمية، يتراجع الطلب الصناعي عليها، ما ينعكس سريعاً على أسعارها، حتى وإن كانت المخاطر الجيوسياسية تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

ورغم هذا التراجع، لا يزال العديد من المؤسسات الاستثمارية يعتبر الفضة أحد أهم أدوات تنويع المحافظ المالية. فالتاريخ يظهر أن الفضة غالباً ما تتأخر في الارتفاع مقارنة بالذهب، لكنها عندما تبدأ موجتها التصاعدية، تحقق مكاسب نسبة أكبر بسبب صغر حجم سوقها وارتفاع درجة تقلبها.

ومن العوامل التي تدعم النظرة الإيجابية للفضة استمرار الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، إذ تتطلب تقنيات الطاقة الشمسية كميات متزايدة من المعدن الأبيض، إضافة إلى النمو المتوقع في صناعة السيارات الكهربائية، وهو ما يعزز الطلب الصناعي على المدى الطويل.

في المقابل، تبقى السياسة النقدية وأسعار الفائدة من أبرز العوامل الضاغطة على المعدن. فارتفاع العوائد على السندات وقوة الدولار يقللان من جاذبية الاستثمار في المعادن الثمينة، بينما يؤدي اتجاه البنوك المركزية إلى خفض الفائدة عادة إلى تعزيز أسعار الذهب والفضة معاً.

ويرى محللون أن الفضة قد تكون أكثر ملاءمة للمستثمر الذي يقبل قدراً أعلى من المخاطرة مقابل فرصة تحقيق عائد أكبر، في حين يبقى الذهب الخيار الأكثر استقراراً للمحافظ المحافظة. لذلك فإن الاستثمار في الفضة لا ينبغي أن يكون بديلاً كاملاً عن الذهب، بل جزءاً من استراتيجية تنويع الأصول.

كما ينصح الخبراء بعدم اتخاذ قرار الاستثمار استناداً إلى التراجعات السعرية وحدها، بل بالنظر إلى أساسيات السوق، ومستويات الطلب الصناعي، والسياسات النقدية العالمية، وتوقعات النمو الاقتصادي، لأن هذه العوامل مجتمعة هي التي تحدد الاتجاه الحقيقي لأسعار الفضة.

رغم تراجع أسعارها، لم تفقد الفضة مكانتها كأحد الملاذات الآمنة، لكنها تبقى ملاذاً مختلفاً عن الذهب. فهي تجمع بين خصائص المعدن النفيس والأصل الصناعي، ما يجعلها أكثر تقلباً، لكنها في الوقت نفسه توفر فرص نمو قد تتجاوز الذهب خلال دورات الصعود. ولذلك، يرى كثير من الخبراء أن الفضة لا تزال تحتفظ بقيمتها الاستثمارية، خاصة للمستثمرين الذين ينظرون إلى الأفق الطويل ويبحثون عن مزيج بين التحوط وإمكانات النمو.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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