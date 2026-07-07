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لبنان

12 ألف وافد يومياً إلى مطار بيروت.. قطاعٌ لبناني يتنفس الصعداء

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-07-2026 | 04:15
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12 ألف وافد يومياً إلى مطار بيروت.. قطاعٌ لبناني يتنفس الصعداء
12 ألف وافد يومياً إلى مطار بيروت.. قطاعٌ لبناني يتنفس الصعداء photos 0
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مع بداية فصل الصيف، شهدت حركة الوصول في مطار بيروت ارتفاعاً كبيراً حيث أفيد بأن عدد الوافدين إلى لبنان قفز من نحو 2000 شخص ليصل إلى حوالي 12 ألف وافد يومياً، مع توقعات بأن يرتفع هذا الرقم إلى 15 ألف شخص يومياً بناءً على حجوزات شركات الطيران.
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وفي هذا الإطار، توّقع مرجع سياحي عبر "لبنان 24" أن يكون لهذا الارتفاع الكبير في أعداد الوافدين الأثر المباشر على القطاع السياحي في حال استمرت الوتيرة الحالية واستقرت الظروف العامة في البلاد. 

وأشار إلى ان "الانعكاسات المتوقعة تشمل ارتفاع نسب إشغال الفنادق وبيوت الضيافة خاصة في بيروت والمناطق السياحية والجبلية الآمنة، انتعاش المطاعم والمقاهي والمنتجعات، تنشيط قطاع النقل بما في ذلك تأجير السيارات وسيارات الأجرة وخدمات النقل السياحي، وزيادة الحركة التجارية في الأسواق والمراكز التجارية".

وأضاف ان "هذا الأمر سيُعزز أيضا تدفق العملات الأجنبية إلى الاقتصاد اللبناني، وهو ما يوفر دعماً للقطاعات الخدمية والتجارية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، كما سيوفر فرص عمل موسمية في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات المرتبطة بها".

الا انه شدد في المقابل على ان "استفادة القطاع السياحي بالكامل من هذا الارتفاع في أعداد الوافدين تبقى مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها استمرار الاستقرار الأمني واستمرارية حركة الطيران وقدرة المؤسسات السياحية على استيعاب الطلب وتقديم خدمات بجودة مناسبة.

المصدر: لبنان 24
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