من المتوقع أنّ يتساقط الرذاذ... إليكم كيف سيكون طقس يوم غدّ

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب الكثيف.-الحال العامة:طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.معدل درجات الحرارة لشهر : بين 24 و32 درجة، بين 23 و31 درجة وزحلة بين 18 و34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، ويتوقع تساقط رذاذ متفرق وخفيف في الفترة الصباحية كما يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات، حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال مع بقاء ظهور الضباب الكثيف.قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات و دون تعديل على الساحل، مع استمرار تكوّن الضباب فوق الجبال مع رؤية سيئة .قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل و انخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على الجبال.-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.- حال البحر: مائج اجمالا ارتفاع الموج بين 0.6 و 1 متر، حرارة سطح الماء: 27 درجة.