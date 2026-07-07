لحود رعت مؤتمر "السياحة الذكية حيث يلتقي التاريخ بالتكنولوجيا" في غرفة طرابلس

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استضافت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال مؤتمر "السياحة الذكية حيث يلتقي التاريخ بالتكنولوجيا"، الذي شهد إطلاق المنصة الرقمية السياحية TRIPOLINK، بدعوة من جمعية طرابلس السياحية وبرعاية وحضور وزيرة السياحة لورا الخازن ، وبمشاركة رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، ورئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في لمى علم الدين، ورئيسة جمعية طرابلس السياحية الدكتورة هند ، وأعضاء الجمعية،وحشد من الفاعليات الاقتصادية والسياحية والثقافية.وافتتح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقت رئيسة جمعية طرابلس السياحية هند صوفي كلمة مرحبة بالوزيرة لحود "وبصاحب الدار الرئيس دبوسي صاحب رؤية طرابلس عاصمة الاقتصادية" وكافة الحاضرين، وأكدت فيها أن "السياحة انتقلت من العصر الإلكتروني إلى العصر الرقمي الذكي، حيث أصبحت تقنيات عاملاً أساسياً في إعادة صياغة مفهوم السياحة، وتحويلها من خدمات تقليدية إلى تجربة متكاملة وشخصية ومستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة".وشددت على أن "السياحة الذكية لم تعد ترفاً تقنياً، بل خياراً استراتيجياً لتعزيز القدرة التنافسية"، معتبرة أن" لبنان، وطرابلس خصوصاً، يحتاجان إلى تسريع التحول الرقمي لإبراز مقوماتهما التاريخية والثقافية والحضارية ووضع المدينة على الخريطة السياحية العالمية".وأوضحت أن "إطلاق المؤتمر الاول للسياحة الذكية و منصة TRIPOLINK يشكلان خطوة نوعية لبناء منظومة سياحية رقمية حديثة، تتيح التعريف بكنوز طرابلس، وأسواقها القديمة، ومواقعها التراثية، ومرفئها، وحرفها التقليدية، كما تفتح المجال أمام المؤسسات السياحية والمجتمع المحلي للمشاركة في اقتصاد سياحي رقمي واعد".بدوره، أكد رئيس الغرفة توفيق دبوسي أن "لبنان محروم من استثمار كنوز طرابلس وثرواتها"، لافتاً إلى أن "التعاون بين ، وغرفة طرابلس الكبرى، وبلدية طرابلس، وجمعية طرابلس السياحية يشكل شراكة استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي".وقال: إن "طرابلس بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي، ومعالم تاريخية وتراثية، ومرافق عامة، تمثل قيمة وطنية تخدم لبنان كله في شرق المتوسط"، مشيراً إلى أن "أي استثمار سياحي يحتاج إلى بيئة من الأمن والاستقرار".وأكد دبوسي أن "غرفة طرابلس الكبرى تنظر إلى السياحة كقطاع إنتاجي واستثماري قادر على تحريك الاقتصاد الوطني"، داعياً إلى "عدم الاكتفاء بالاعتزاز بأمجاد الماضي، بل الانطلاق نحو بروح الابتكار والاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم".من جهتها، أعربت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود عن "سعادتها بوجودها في طرابلس"، مؤكدة أن "المدينة تختزن إمكانات تؤهلها لتكون من أبرز الوجهات السياحية والاقتصادية والثقافية في لبنان".ولفتت إلى أن "مستقبل السياحة لم يعد يعتمد فقط على جمال الأماكن وغنى التراث، بل على القدرة على توظيف التكنولوجيا والابتكار لصناعة تجربة سياحية متطورة"، مشيرة إلى أن "طرابلس تمتلك عناصر متكاملة تشمل التاريخ والأسواق التراثية والعمارة المملوكية والحرف التقليدية والمطبخ اللبناني والطاقات البشرية المبدعة".وأكدت أن "السياحة الذكية تبدأ من حاجات الزائر عبر توفير المعلومات والخدمات الرقمية التي تساعده على اكتشاف المدينة"، معتبرة أن "الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يشكلان أدوات أساسية لتوثيق التراث، وتصميم المسارات السياحية، وتحسين الخدمات وتعزيز تنافسية لبنان".وأشارت إلى أن "وزارة السياحة تعمل على تطوير الخدمات الرقمية وإطلاق تطبيقات ذكية تعتمد الذكاء الاصطناعي، بما يدعم حضور المناطق ، وفي مقدمها طرابلس، كنموذج للسياحة الذكية والتنمية المستدامة".