تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إنتحل صفة شرطيّ... وما قام به في منطقة ضبيه مُفاجىء جدّاً

Lebanon 24
07-07-2026 | 07:28
A-
A+
إنتحل صفة شرطيّ... وما قام به في منطقة ضبيه مُفاجىء جدّاً
إنتحل صفة شرطيّ... وما قام به في منطقة ضبيه مُفاجىء جدّاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

بعد ورود عدّة ادّعاءات لدى فصيلة أنطلياس في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول ينتحل صفة شرطي بلدي أو أمن، ويُقدم على تنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح، ولا سيّما عند الكورنيش البحري في محلّة المارينا – ضبيّه، في أسلوب جرمي خطير ومتكرّر شكّل تهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين وسلامتهم، باشرت عناصر مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تحقيقاتها، وكثّفت استقصاءاتها وتحريّاتها لكشف الفاعل وتوقيفه.
Advertisement

وبنتيجة المتابعة، تمكّنت المفرزة من تحديد هويّة المشتبه فيه، فتبيّن أنّه الموقوف: – م. هـ. (مواليد عام 1965، لبناني)، الذي سبق أن أوقفته شعبة المعلومات بجرم سرقة، وعُمِّمَت صورته للتعرّف إليه من قِبَل الذين وقعوا ضحيّة أعماله.

وبالتّحقيق معه بقضايا السّلب بقوّة السّلاح، اعترف بما نُسب إليه، وبإقدامه على تنفيذ أكثر من /50/ عمليّة سلب في محلّة المارينا – ضبيّه، مستخدمًا الأسلوب الجرمي عينه.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائيّة، أو الاتصال على الرقم: 901203-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
مواضيع ذات صلة
تدابير سير... إليكم ما ستشهده منطقة ضبية غداً
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في منطقة ضبيه... شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً بالجرم المشهود إليكم ما كان يقوم به
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في مصر... توقيف طبيب انتحل صفة "جراح شهير"
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقيف عراقيّ انتحل صفة مسؤول أمنيّ في لبنان... هذا ما أعلنه الجيش في بيان
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

كورنيش البحر

مركز مفرزة

القضاء ا

الكورنيش

أنطلياس

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:07 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:26 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2026-07-07
Lebanon24
12:10 | 2026-07-07
Lebanon24
12:07 | 2026-07-07
Lebanon24
11:26 | 2026-07-07
Lebanon24
11:18 | 2026-07-07
Lebanon24
11:05 | 2026-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24