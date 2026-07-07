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لبنان

رجّي: لا خيار أمامنا سوى التفاوض

Lebanon 24
07-07-2026 | 07:55
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رجّي: لا خيار أمامنا سوى التفاوض
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان، الذي يزور بيروت لتسليم مساعدات إنسانية من حكومة بلاده بقيمة 150 ألف دولار أميركي.
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وخلال اللقاء، أكد كوستانيان "أن هذا الدعم، وإن كان متواضعاً، يعبّر عن تقدير أرمينيا للبنان وشعبه"، مشدداً على "وقوف بلاده الدائم إلى جانب سيادة لبنان، وتطلعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات". 

من جهته، شكر الوزير رجي أرمينيا على مبادرتها، ونوه "بالدور الإيجابي والبنّاء الذي لطالما لعبه الأرمن اللبنانيون في لبنان ومساهمتهم في مختلف المجالات".

كما أكد "وقوف لبنان الثابت إلى جانب أرمينيا في نضالها من أجل تحقيق سيادتها، وإلى جانب صمود الشعب الأرمني ونضاله من أجل الاستقلال والحرية".

وتطرق اللقاء إلى التطورات الداخلية في لبنان في ضوء اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية. وجدد رجي التأكيد "أن هذا الاتفاق ليس نهائياً، بل يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات حول المواضيع الخلافية، مشدداً على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الكامل، وتحرير الأسرى، والتفاوض حول ترسيم الحدود البرية".

وأكد رجي "أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة، ليس إرضاءً لإسرائيل، بل لأنه لا يمكن أن تبقى مجموعة مسلحة موازية للجيش اللبناني، إذ لا تجلب مثل هذه الازدواجية سوى الدمار والخراب على جميع المستويات". 

واعتبر "أن اتفاق الإطار هو "بداية البدايات"، وأن أهميته الحقيقية تكمن في تكريسه استقلالية المسار اللبناني عن المسار الإيراني، بحيث بات القرار اللبناني لبنانياً بامتياز"، لكنه أشار  إلى "استمرار إيران في التدخل بالشؤون اللبنانية بما يتخطى إرادة الدولة اللبنانية وقراراتها السيادية. وختم بالقول إنه متفائل بحذر وأضاف "لكننا ماضون، ولا خيار أمامنا سوى التفاوض".

من جانبه، رأى نائب وزير الخارجية الأرمني أن التوصل إلى السلام يتطلب شجاعة سياسية، وهو ما وافقه عليه رجي مؤكداً: "نريد السلام من أجل الازدهار والاستقرار، وليعيش شعبنا حياة كريمة وطبيعية".
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